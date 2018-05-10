Так побігли за 4G, що 3G втратили по дорозі: Гройсман заявив про погіршення мобільного інтернету

Прем'єр доручив НКРЗІ перевірити якість надання мобільними операторами доступу до Інтернету.

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман доручив Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (НКРЗІ), провести заміри з надання мобільними операторами доступу до Інтернету.

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Про це Гройсман заявив у ході засідання уряду.

«Я прошу включити до протокольного доручення уряду НКРЗІ провести заміри щодо роботи наших операторів із доступу до Інтернету. І нехай потім не ображаються. Гроші вони беруть чесно, там цокає відразу, з рахунку знімається, але якість зв'язку значно знизилась», - сказав він.

Гройсман зазначив, що якщо оператори будуть говорити, що це проблема перехідного періоду з 3G до 4G, то в такий період Інтернет для користувачів повинен бути безкоштовним.

«Ще одне важливе питання в рамках приватизації 4G. У нас було 2G, 3G і тепер 4G. Я думаю, що зі мною погодяться українці, у нас уже і 3G перестало працювати. Так, побігли за 4G, а 3G загубили по дорозі», - сказав прем'єр.

Як повідомляв УНІАН, 6 березня Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (НКРЗІ), продала частоти для розвитку в Україні зв'язку нового покоління 4G трьом провідним операторам мобільного зв'язку - «Київстар», Vodafone і lifecell за 5,424 млрд грн.

Оператори «Київстар», lifecell і Vodafone викупили перші три лоти на зв'язок четвертого покоління за 3,17 млрд грн.