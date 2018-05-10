Активіст розповів про переваги альтернативного проекту реконструкції Шулявки

Громадський активіст упевнений, що петиція про оголошення конкурсу на проект Шулявської транспортної розв’язки до кінця тижня набере 10 тисяч голосів.

Громадський активіст Євген Петрощук прогнозує, що електронна петиція про проведення архітектурного конкурсу на краще проектне рішення Шулявської транспортної розв'язки до кінця тижня набере 10 тисяч голосів.

Про це Петрощук сказав у коментарі УНІАН.

«Наразі зібрано вже понад 5,5 тисяч голосів. Тому думаю, що до кінця тижня вона точно набере 10 тисяч», - зазначив він.

Громадський активіст наголосив, що конкурс необхідно провести для того, щоб всі бажаючі архітектори змогли запропонувати своє рішення реконструкції, та вибрати оптимальний варіант розв’язки. «Є робота архітектора Віктора Петрука (альтернативний до запропонованого владою проекту реконструкції Шулявського шляхопроводу — УНІАН), але, можливо, знайдеться той, хто запропонує ще кращий варіант. До того ж реконструкція таких важливих транспортних вузлів має враховувати думку людей, які проживають поруч. А міська влада повинна дослухатися до громадськості і не робити таких трошки дурних рішень, як, наприклад, знесення заводу «Більшовик» та будівництво розв’язки трилисника радянського зразка, які вже не працюють у сучасних містах», - вважає він.

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Також Петрощук додав, що проект архітектора Петрука, на відміну від офіційного, не передбачає знесення частини будівлі заводу «Більшовик», займає менше місця на місцевості і навіть передбачає створення невеликих зелених зон. «А саме головне, що пропускна здатність розв’язки Петрука набагато більша, ніж у тієї, що пропонується владою. До того ж вона зменшує навантаження на прилеглі транспортні вузли», - наголосив активіст.

Коментуючи кошторис обох проектів — офіційного та альтернативного — Петрощук зазначив, що реалізація офіційного проекту становить 811 млн грн, а альтернативного — 760 млн грн. «Але є один нюанс — проект КМДА враховує вартість цеху №5 заводу «Більшовик» за цінами 2007 року, а насправді, ціна набагато вища. І тому справжній кошторис офіційного проекту може сягнути 1,5 млрд грн, оскільки завод «Більшовик» не є муніципальною власністю, а належить державі, і тому потрібно буде відшкодовувати збитки», - пояснив Петрощук.

Довідка УНІАН. Ввечері 27 лютого 2017 року у Києві частково обвалився Шулявський міст. Внаслідок обвалу ніхто не постраждав. Ремонтні бригади оперативно відновили пошкоджену частину шляхопроводу.

18 травня у Київській міськдержадміністрації повідомили, що експертами визначено фінальний варіант реконструкції Шулявського шляхопроводу. Об’єкт планували реконструювати за 12 місяців, вартість проекту оцінили у 400 млн грн. Передбачалось, що після реконструкції Шулявський шляхопровід стане сучасною магістраллю із достатньо високою пропускною можливістю. Однак роботи на шляхопроводіторік так і не були розпочаті.

21 грудня 2017 р. Київрада ухвалила програму соціально-економічного розвитку столиці на 2018-2020 роки, якою передбачено виділення 10 млн грн на реконструкцію Шулявського шляхопроводу у 2018 році.

18 квітня ц.р. міський голова Віталій Кличко заявив, що влада міста планує розпочати ремонт Шулявського мосту цього року, орієнтовна вартість робіт становитиме близько 1,5 млрд грн.

Перша черга реконструкції столичного Шулявського мосту розпочнеться у червні.