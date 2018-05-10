Українцям радять готуватися до нового підвищення цін на АЗС через зростання вартості нафти

За даними UPECO, імпортні нафтопродукти займають більше 80% українського ринку палива.

Україна не зможе уникнути ситуації зростання цін на роздрібному ринку світлих нафтопродуктів (бензину та дизельного пального), якщо, на тлі новин про вихід США з ядерної угоди щодо Ірану, продовжиться зростання цін на сиру нафту на світовому ринку.

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Таку думку кореспонденту УНІАН висловив аналітик консалтингової компанії UPECO, що спеціалізується на ринках енергоносіїв, Олександр Сіренко.

«Українські споживачі будуть простими спостерігачами, оскільки раніше уряд не зробив ніяких кроків. Ми не розвивали власний видобуток і переробку нафти, тому на сьогодні ми отримуємо ту ціну, яку диктує світовий ринок», - сказав він, додавши, що зважаючи на низьку частку на ринку вітчизняних нафтопродуктів Україна сьогодні не має чинників, які могли б компенсувати коливання на світовому ринку.

За даними UPECO, імпортні нафтопродукти займають більше 80% українського ринку палива.

Також Сіренко зазначив, що повідомлення про вихід США з угоди щодо ядерної програми Ірану і ситуація на Близькому Сході викликали зростання цін на нафту на світовому ринку, а отже, котирувань на європейському ринку і гуртової вартості нафтопродуктів на українському ринку.

Як повідомляв УНІАН, 8 травня президент США Дональд Трамп заявив про вихід США з угоди від 2015 року, згідно з якою Іран відмовлявся від розробки ядерної зброї, а Штати і ряд інших країн знімали санкції з Ісламської республіки. Також Трамп заявив про відновлення санкцій проти Ірану і назвав цю країну спонсором тероризму.

Звістка про рішення Білого дому стала причиною зростання цін на нафту, оскільки Іран є одним із найбільших країн-експортерів нафти в світі (входить до складу ОПЕК). За даними агентства Bloomberg, вартість нафти еталонного сорту Brent з 8 по 10 травня зросла з 74,85 до 77,67 дол. за барель.