Rolls-Royce представив свій перший і найдорожчий у світі позашляховик (відео)

За сучасною традицією виробник оформив прем'єру Rolls-Royce Cullinan в прямому ефірі на весь світ і озвучив вартість в більш ніж 320 тисяч євро.

Подія, яка стільки очікувалася, нарешті відбулася і перший кросовер бренду з'явився перед публікою на екранах.

Як і озвучував раніше виробник, автомобіль націлений на багатих покупців, які зможуть оцінити всю міць, розкіш і практичність нової моделі Rolls-Royce Cullinan, пише ТСН.

Для початку варто відзначити, що "алмазний" позашляховик заснований на так званій "Архітектурній алюмінієвій платформі" класу люкс, на якій побудований Phantom нового покоління. Автомобіль розроблений з нуля і використовує компоненти, які повинні забезпечити "надзвичайну жорсткість кузова автомобіля для виняткових" кращих у своєму класі "функціональних характеристиках". Довжина Cullinan становить 5 341 мм, ширина — 2 164 мм, а висота — 1 835 мм. Розмір колісної бази відповідає 3 295 мм.

"Система повнопривідної трансмісії, яку ми розробили для Cullinan, була однією з ключових завдань", - пояснює Кароліна Крісмер, керівник проекту з проектування Cullinan.

Так звана система Krismer укомплектована саморегулятивною пневматичною підвіскою - це серйозно допрацьована версія вже існуючої пневматичної підвіски компанії. Вона робить мільйони обчислень кожну секунду, щоб адаптуватися до дороги. Також встановлені великі повітряні стійки з великим об'ємом повітря, щоб пом'якшити удари позашляхових ландшафтів, а макет підвіски переднього моста був повністю перероблений. В початковій версії Cullinan взутий у 22-дюймові колеса.

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У рух шикарний автомобіль призводить 6,75-літровий двигун V12 biturbo RR, який також був доопрацьований і тепер видає 850 Нм при 1600 оборотів в хвилину. Пікова потужність агрегату становить 563 л. с. і спрямовується на всі колеса повнопривідною трансмісією. Працює мотор в парі з восьмиступінчастою автоматичною коробкою передач ZF.

Максимально позашляховик може розігнатися до 250 км/год. За обіцянками виробника, Cullinan буде споживати близько 15 літрів на 100 км.

Автомобіль забезпечує чудове зчеплення з дорогою не тільки в міських і дорожніх умовах, але і здатний долати бездоріжжя, що показали попередні тести в пісках і зимових Альпах. Натисканням кнопки «Everywhere» можна активувати спеціальний позашляховий режим: для їзди по гравію, розбитим дорогам, мокрій траві, бруду, снігу або піску. Позашляховик здатний долати брід глибиною 540 мм.

Більш того, як і обіцяли в компанії Rolls-Royce Cullinan оснащений відкидним люком The Clasp, а також спеціальними висувними з багажного відділення кріслами зі столиком для відпочинку на природі. Кришка багажника має електропривід і може відкриватися з брелока, а обсяг відділення складе мінімум 560 літрів, а при складених кріслах заднього ряду - 1930 літрів.

Найзручнішим місцем в автомобілі, природно, є задній ряд, оснащення якого буде мати кілька варіацій. Lounge Seat буде найбільш функціональним для надання місця для трьох пасажирів в традиційному стилі дивана, яке можна електрично складати в декількох конфігураціях. Individual Seat буде представляти собою розкішні два окремі місця з масивною центральною консоллю з вбудованим шафою для напоїв з фірмовим віскі Rolls-Royce, келихи під шампанське та холодильник.

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Водійське крісло оснащене опаленням і вентиляцією з безліччю можливостей для регулювання. Приладова панель останнього покоління повністю цифрова, а на передній консолі великий сенсорний екран. Інформаційно-розважальну систему можна буде регулювати і з заднього ряду за допомогою знакової контролера Spirit of Ecstasy на центральній консолі.

На борту знаходиться ряд систем безпеки і допомоги, які повинні зробити Cullinan «найбільш технологічно просунутим автомобілем свого типу в світі». Стандартне обладнання включає в себе систему нічного бачення, систему з чотирма камерами з панорамним видом, камери кругового огляду, попередження про зіткнення, попередження про перехресний рух, виїзд на перехрестя і попередження про зміну смуги руху. В оснащенні присутній Wi-Fi і багато іншого. По салону розподілено п'ять USB-портів, які можуть використовуватися для зарядки електронних пристроїв, в той час як мобільні телефони можуть отримувати заряд на бездротовій панелі в передній частині машини.

Стартова ціна Cullinan становить 320 тисяч євро. А в Україні він з'явиться ближче до 2019 року.