«Укрзалізниця» розцінює дії АМКУ як чергову спробу заблокувати реформу галузі
Проведення незалежної оцінки майна "Укрзалізниці" необхідне для формування статутного капіталу створюваного на базі відомства публічного акціонерного товариства «Українська залізниця».
Антимонопольний комітет України (АМКУ) оскаржив рішення Окружного адміністративного суду Києва, згідно з яким суд визнав незаконним рішення комітету про скасування конкурсу з оцінки майна Державної адміністрації залізничного транспорту України ("Укрзалізниця"), у зв'язку з чим відомство розцінює такі дії АМКУ як чергову спробу заблокувати проведення реформи залізничної галузі. Про це УНІАН повідомили у прес-службі "Укрзалізниці".
Нагадаємо, згідно з програмою реформування галузі, проведення незалежної оцінки майна і майнових прав "Укрзалізниці" необхідне для формування статутного капіталу створюваного на базі відомства публічного акціонерного товариства «Українська залізниця».
У прес-службі нагадали, що раніше Окружний адміністративний суд Києва повністю задовольнив позов «Укрзалізниці» до АМКУ і зобов'язав відновити процедуру закупівлі послуги за оцінкою майна.
«Антимонопольний комітет подав апеляцію на рішення Окружного адміністративного суду Києва і оскаржить його в Київському апеляційному адміністративному суді», - повідомив УНІАН начальник правового департаменту «Укрзалізниці» Олег Тітов.
У прес-службі залізничної держадміністрації уточнили, що засідання суду з розгляду цієї скарги відбудеться в грудні цього року, проте точна дата поки що не відома.
Як повідомляв УНІАН, згідно з програмою реформування, на початку серпня «Укрзалізниця» організувала відкритий конкурс на проведення незалежної оцінки свого майна, заявки на участь в якому подали три великі міжнародні консалтингові компанії - Deloitte&Touche, Ernst&Young і Baker Tilly Ukraine. Проте пізніше відомство подало позов у Генеральну прокуратуру України через спроби зриву маловідомою полтавською компанією "Укрбізнесконсалтинг" цього конкурсу.
Читайте такожАкціонерне товариство на базі «Укрзалізниці» буде на 100% державнимЗокрема, ця компанія до завершення тендерної процедури направила в Антимонопольний комітет скаргу з приводу тендеру, що проводився "Укрзалізницею", у зв'язку з чим комітет відстрочив ухвалення рішення.
Не погоджуючись з рішенням АМКУ, «Укрзалізниця» подала позов до суду про визнання цього рішення протиправним, який було задоволено. Проте вже 19 вересня Антимонопольний комітет зобов'язав «Укрзалізницю» скасувати тендер на проведення оцінки її майна, і залізнична держадміністрація вирішила також оскаржити це рішення в суді.
29 жовтня Окружний адміністративний суд Києва повністю задовольнив позов «Укрзалізниці» до Антимонопольного комітету, визнавши рішення останнього незаконним і зобов'язав «Укрзалізницю» відновити конкурс з оцінки свого майна.
Довідка УНІАН. Уряд 25 червня ухвалив рішення до 1 січня 2015 року перетворити «Укрзалізницю» в публічне акціонерне товариство, 100% акцій якого закріплюються в державній власності. Однією з головних ідей реформування «Укрзалізниці» є розділення адміністративного керівництва і господарської діяльності на залізничному транспорті.
До сфери управління «Укрзалізниці» входять Донецька, Львівська, Одеська, Південна, Південно-Західна і Придніпровська залізниці, а також підприємства і організації, що забезпечують перевезення вантажів і пасажирів.
У формі акціонерного товариства функціонують залізниці в Росії (РЖД), Німеччині (Deutsche Bahn AG), Польщі (Polske Koleje Panstwowe S.A.) та в інших країнах.