«Укрзалізниця» розцінює дії АМКУ як чергову спробу заблокувати реформу галузі

Антимонопольний комітет України (АМКУ) оскаржив рішення Окружного адміністративного суду Києва, згідно з яким суд визнав незаконним рішення комітету про скасування конкурсу з оцінки майна Державної адміністрації залізничного транспорту України ("Укрзалізниця"), у зв'язку з чим відомство розцінює такі дії АМКУ як чергову спробу заблокувати проведення реформи залізничної галузі. Про це УНІАН повідомили у прес-службі "Укрзалізниці".

Нагадаємо, згідно з програмою реформування галузі, проведення незалежної оцінки майна і майнових прав "Укрзалізниці" необхідне для формування статутного капіталу створюваного на базі відомства публічного акціонерного товариства «Українська залізниця».

У прес-службі нагадали, що раніше Окружний адміністративний суд Києва повністю задовольнив позов «Укрзалізниці» до АМКУ і зобов'язав відновити процедуру закупівлі послуги за оцінкою майна.

«Антимонопольний комітет подав апеляцію на рішення Окружного адміністративного суду Києва і оскаржить його в Київському апеляційному адміністративному суді», - повідомив УНІАН начальник правового департаменту «Укрзалізниці» Олег Тітов.

У прес-службі залізничної держадміністрації уточнили, що засідання суду з розгляду цієї скарги відбудеться в грудні цього року, проте точна дата поки що не відома.

Як повідомляв УНІАН, згідно з програмою реформування, на початку серпня «Укрзалізниця» організувала відкритий конкурс на проведення незалежної оцінки свого майна, заявки на участь в якому подали три великі міжнародні консалтингові компанії - Deloitte&Touche, Ernst&Young і Baker Tilly Ukraine. Проте пізніше відомство подало позов у Генеральну прокуратуру України через спроби зриву маловідомою полтавською компанією "Укрбізнесконсалтинг" цього конкурсу.

Читайте такожАкціонерне товариство на базі «Укрзалізниці» буде на 100% державнимЗокрема, ця компанія до завершення тендерної процедури направила в Антимонопольний комітет скаргу з приводу тендеру, що проводився "Укрзалізницею", у зв'язку з чим комітет відстрочив ухвалення рішення.

Не погоджуючись з рішенням АМКУ, «Укрзалізниця» подала позов до суду про визнання цього рішення протиправним, який було задоволено. Проте вже 19 вересня Антимонопольний комітет зобов'язав «Укрзалізницю» скасувати тендер на проведення оцінки її майна, і залізнична держадміністрація вирішила також оскаржити це рішення в суді.

29 жовтня Окружний адміністративний суд Києва повністю задовольнив позов «Укрзалізниці» до Антимонопольного комітету, визнавши рішення останнього незаконним і зобов'язав «Укрзалізницю» відновити конкурс з оцінки свого майна.

Довідка УНІАН. Уряд 25 червня ухвалив рішення до 1 січня 2015 року перетворити «Укрзалізницю» в публічне акціонерне товариство, 100% акцій якого закріплюються в державній власності. Однією з головних ідей реформування «Укрзалізниці» є розділення адміністративного керівництва і господарської діяльності на залізничному транспорті.

До сфери управління «Укрзалізниці» входять Донецька, Львівська, Одеська, Південна, Південно-Західна і Придніпровська залізниці, а також підприємства і організації, що забезпечують перевезення вантажів і пасажирів.

У формі акціонерного товариства функціонують залізниці в Росії (РЖД), Німеччині (Deutsche Bahn AG), Польщі (Polske Koleje Panstwowe S.A.) та в інших країнах.