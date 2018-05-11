Суд відновив на посаді голову Львівської залізниці, якого підозрюють у розтраті 280 мільйонів

«Укрзалізниця» в січні 2018 року звільнила Груника за неефективне розпорядження майном.

Галицький районний суд Львова відновив Івана Груника на посаді голови начальника регіональної філії «Укрзалізниці» - «Львівської залізниці», якого підозрюють у розтраті 280 млн грн, і зобов'язав виплатити йому 162,5 тис. грн за три місяці вимушеного прогулу.

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Відповідну постанову суду від 27 квітня 2018 року опубліковано в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

«Визнати протиправним та скасувати накази «Укрзалізниці» про звільнення особи (Груника - УНІАН) з посади начальника «Львівської залізниці», - сказано в постанові.

Згідно з документом, «Укрзалізниця» на початку січня 2018 року прийняла рішення про звільнення Груника з посади.

Підставою для звільнення стало грубе порушення трудових обов'язків в частині ефективного і цільового розпорядження та користування майном регіонального відділення «Львівська залізниця», а саме відсутність укладених договорів на 84 об'єктах оренди, несплата орендної плати орендарями за 7 об'єктів оренди.

Однак, на думку Груника, він не несе відповідальності за виявлені під час ревізії порушення, оскільки цими питаннями займалися два окремих підрозділи «Укрзалізниці», до яких він не має стосунку. Крім того, голова правління «Укрзалізниці» не отримував повноважень одноосібно звільняти його від посади, оскільки це є компетенцією правління компанії.

У результаті суд постановив визнати протиправними рішення про звільнення Груника, зобов'язавши «Укрзалізницю» негайно поновити його на посаді директора «Львівської залізниці» і компенсувати йому 162,5 тис. грн за пропущені з січня робочі дні.

Також, суд зобов'язав стягнути з «Укрзалізниці» 3739,19 грн судового збору.

У той же час «Укрзалізниця» має 30 днів для оскарження цього рішення суду в апеляційній інстанції.

Варто відзначити, що в січні Генеральна прокуратура України відкрила кримінальну справу за фактом розтрати посадовими особами регіональної філії «Львівська залізниця» шляхом зловживання своїм службовим становищем.

Зокрема, слідчі ГПУ стверджують, що в результаті узгоджених дій з боку директора регіонального філіалу «Укрзалізниці» - «Львівська залізниця» і виробничих підрозділів з формування потреби матеріальних запасів, тендерними комітетами регіональної філії «Львівська залізниця» та філії «Центр забезпечення виробництва» здійснено закупівлі товарно-матеріальних цінностей за необґрунтовано завищеними цінами і в обсягах, що перевищують реальну потребу, в результаті чого загальна вартість залишків товарно-матеріальних цінностей перевищила певні показники нормативів поточного запасу на 284,3 млн грн, що, в свою чергу, завдано збитків державі на вказану суму.

Довідка УНІАН. Іван Груник очолив «Львівську залізницю» у квітні 2017 року, при цьому з березня 2016 року він був виконуючим обов'язки начальника. У грудні 2017 року голова Львівської ОДА Олег Синютка звернувся до «Укрзалізниці» з вимогою звільнити Груника через відсутність вагонів з необхідними для завершення будівництва доріг матеріалами.