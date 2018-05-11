На АЗС продовжує дорожчати автогаз

Середня ціна автогазу в Україні зросла до 12,95 грн за літр.

Ряд мереж АЗС в Україні в період 10-11 травня збільшили ціни на зріджений газ, який використовується в якості автомобільного палива, на 10-30 копійок за літр.

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Про це повідомляє консалтингова компанія UPECO з посиланням на дані щоденного моніторингу ринку моторного палива.

Згідно з повідомленням, на АЗС оператора Avantage 7 у Київі автогаз подорожчав на 30 коп. за літр, до 12,55 грн. На «БРСМ-Нафти» ціна зросла на 10 коп. за літр, до 13,19 грн.

На станціях мереж АЗС «Укрнафта» і Avias у Києві газ подорожчав на 10 коп. за літр, до 12,95 грн. На АЗС Glusco автогаз подорожчав на 10 коп. за літр, до 12,99 грн.

Також, подорожчання на 5-20 коп. за літр сталося в мережах АЗС Parallel, Jazz Oil, ZOG, «РУР Груп», «Автотранс», «Род-Ник», «Автотехсервіс».

Станом на 11 травня, середня ціна автогазу в Україні зросла до 12,95 грн.

Як повідомляв УНІАН, у 20-х числах квітня в Україні відбулося зростання гуртових цін на зріджений газ, що призвело до збільшення цін у роздрібному сегменті ринку. 4-7 травня автогаз подорожчав на 10-25 копійок за літр – до середнього значення 12,78 грн за літр.