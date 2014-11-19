Почався попередній продаж залізничних квитків на новорічні свята

Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») відкрила попередній продаж квитків на всі внутрішньодержавні потяги, що курсують у період новорічних свят, по 2 січня 2015 року включно, за винятком поїздів у кримському, луганському та донецькому напрямках.

У прес-службі відомства повідомили, що для того, щоб пасажири змогли завчасно придбати квитки на залізничні маршрути у курортні центри країни, «Укрзалізниця» збільшила термін попереднього продажу квитків з 30 до 45 діб. «Тобто вже реалізуються квитки по 2 січня 2015 року включно», - наголошується в повідомленні.

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Водночас така послуга діє на внутрішньодержавні поїзди, крім поїздів, що курсують у сполученні з анексованим Кримом, Донецькою і Луганською областями, а також швидкісних поїздів категорії «Інтерсіті+».

У прес-службі уточнили, що попередній продаж квитків на поїзди у донецькому та луганському напрямках відкривається за 5 днів до передбачуваної дати відправлення поїзда, тоді як на потяги у кримському напрямку та «Інтерсіті+» передпродаж відкривається за 30 діб.

«У середньому щодоби «Укрзалізниця» пропонує пасажирам на період новорічних свят понад 55 тис. місць у 99 поїздах внутрішнього сполучення, не рахуючи кримського, донецького і луганського напрямків», - наголошується в повідомленні.

У повідомленні також зазначається, що у випадку зростання попиту «Укрзалізниця» розглядає можливість призначення додаткових поїздів на найбільш популярних напрямках.

У прес-службі нагадали, що пасажири можуть придбати електронні квитки на внутрішньодержавні поїзди, крім регіональних і додаткових поїздів, через інтернет на офіційному сайті відомства, і вони дають право на проїзд, минаючи залізничну касу.

«З роздруківкою на принтері пасажир має право здійснити посадку на поїзд, без обміну в касі на квиток на бланку», - зазначає «Укрзалізниця».

Як повідомляв УНІАН, 18 листопада студенти та учні професійно-технічних навчальних закладів, дані яких внесено у Єдину державну електронну базу Міністерства освіти і науки України отримали право купувати пільгові залізничні квитки по інтернету через офіційний сайт "Укрзалізниці".

Раніше електронний квиток можна було придбати лише через онлайн-систему продажу на офіційному сайті "Укрзалізниці". Однак тепер оформити електронний квиток можна також і через українське державне підприємство поштового зв'язку «Укрпошту» і через найбільший в Україні «ПриватБанк».

Квитки, придбані через інші системи, є бланками замовлення, що не мають статусу електронних квитків, і підлягають обміну у залізничних касах на проїзний документ, що дає право на проїзд.

Системою бронювання і продажу квитків на поїзди через інтернет у 2013 році скористалися майже 5,2 млн пасажирів, що становить близько 8,5% від їх загальної кількості.