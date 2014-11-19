Для відновлення залізниці на Донбасі потрібно понад 750 млн гривень

Державна адміністрація залізничного транспорту України ("Укрзалізниця") оцінює витрати на відновлення об'єктів залізничної інфраструктури, пошкоджених через бойові дії на сході України, у 754,3 млн грн.

У прес-службі відомства повідомили, що станом на 17 листопада на сході пошкоджено 1247 об'єктів залізничної інфраструктури.

«На сході України, за попередніми підрахунками, станом на 17 листопада 2014 року пошкоджено 1247 об'єктів залізничної інфраструктури, на відновлення яких потрібно 754,3 млн грн», - повідомили у прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, раніше залізничники відновили 253 об'єкти колійного господарства на суму близько 13 млн грн із 369, пошкоджених у ході бойових дій на сході України. Загалом, на відновлення 369 об'єктів колійного господарства потрібно виділити близько 18 млн грн.

Читайте такожЧерез війну на Донбасі три поїзди пустять до Костянтинівки замість ЯсинуватоїТакож залізничники відновили 57 об'єктів колійного господарства на суму близько 4,8 млн грн на одній із найбільших ділянок Донецької залізниці - Краснолиманської дирекції залізничних перевезень із 79 пошкоджених.

«Укрзалізниця» прогнозує, що у разі подальшої дестабілізації ситуації на сході України, де тривають військові дії, залізнична галузь може втратити до 3 млрд грн за підсумками 2014 року.