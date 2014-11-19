«Укрзалізниця» з 27 листопада запустить додатковий поїзд Миколаїв - Київ

Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») для задоволення попиту пасажирів на перевезення залізничним транспортом призначила додатковий потяг № 210/209 за маршрутом Миколаїв - Київ, який буде курсувати з 27 листопада по 22 грудня, повідомили УНІАН у прес-службі відомства.

Додатковий потяг № 210/209 за маршрутом Миколаїв - Київ відправлятиметься з Миколаєва по четвергах і неділях, а зі столиці - по п'ятницях та понеділках.

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«Розглядається можливість продовжити термін його курсування у період новорічних свят», - наголошує «Укрзалізниця».

Як повідомляв УНІАН, 19 листопада «Укрзалізниця» відкрила попередній продаж квитків на всі внутрішньодержавні поїзди, що курсують в період новорічних свят, по 2 січня 2015 року включно, за винятком поїздів у кримському, луганському та донецькому напрямках.

Крім того, у випадку зростання попиту «Укрзалізниця» розглядає можливість призначення додаткових поїздів на найбільш популярних напрямках.