На Донецькій залізниці заблоковані близько 15 тис. вагонів держпідприємств
На Донецькій залізниці (ДЗ) на сьогоднішній день заблоковані близько 15 тис. вагонів державних вагонних компаній, оскільки значна частина магістралі залишається під контролем терористів.
Про це повідомили УНІАН у прес-службі Державної адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця»).
«На Донецькій залізниці заблоковані близько 15 тис. вагонів державних вагонних компаній, із них понад 8 тис. одиниць робочого парку. У такій ситуації спостерігається істотний спад промислового виробництва, що призводить до зменшення обсягів перевезень», - повідомили у прес-службі.
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Крім того, залізнична держадміністрація зазначає, що в цілому значна частина Донецької магістралі залишається під контролем терористів, які постійно чинять тиск на керівництво та працівників держпідприємства, заважаючи їм виконувати свої посадові обов'язки.
Відомство наголошує, що у зв'язку із воєнним протистоянням на Донбасі багато вантажовідправників відмовляються від перевезень по цій території.
Як повідомляв УНІАН, починаючи від другої половини травня на Донецькій залізниці бойовики неодноразово підривали мости і ділянки дороги, внаслідок чого Донецька залізниця скасовувала низку поїздів, а також змінювала маршрути курсування. Крім того, у Луганській і Донецькій областях бойовики неодноразово обстрілювали будівлі вокзалів, мінували ділянки шляхів.
Станом на 17 листопада "Укрзалізниця" оцінювала витрати на відновлення 1247 об'єктів залізничної інфраструктури, пошкоджених через бойові дії на сході України, у 754,3 млн грн.
«Укрзалізниця» прогнозує, що у випадку подальшої дестабілізації ситуації на сході України, де тривають воєнні дії, залізнична галузь може втратити до 3 млрд грн за підсумками 2014 року.
Довідка УНІАН. Донецька залізниця є складовою частиною Державної адміністрації залізничного транспорту («Укрзалізниці»). Донецька магістраль пролягає по території Донецької, Луганської, частково Запорізької, Дніпропетровської та Харківської областей. Експлуатаційна довжина магістралі становить 2,813 тис. км (близько 13% загальної довжини залізниць України).
На Донецьку залізницю припадає близько 38% від загальних обсягів вантажних перевезень залізниць України.