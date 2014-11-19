На Донецькій залізниці заблоковані близько 15 тис. вагонів держпідприємств

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Державної адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця»).

«На Донецькій залізниці заблоковані близько 15 тис. вагонів державних вагонних компаній, із них понад 8 тис. одиниць робочого парку. У такій ситуації спостерігається істотний спад промислового виробництва, що призводить до зменшення обсягів перевезень», - повідомили у прес-службі.

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Крім того, залізнична держадміністрація зазначає, що в цілому значна частина Донецької магістралі залишається під контролем терористів, які постійно чинять тиск на керівництво та працівників держпідприємства, заважаючи їм виконувати свої посадові обов'язки.

Відомство наголошує, що у зв'язку із воєнним протистоянням на Донбасі багато вантажовідправників відмовляються від перевезень по цій території.

Як повідомляв УНІАН, починаючи від другої половини травня на Донецькій залізниці бойовики неодноразово підривали мости і ділянки дороги, внаслідок чого Донецька залізниця скасовувала низку поїздів, а також змінювала маршрути курсування. Крім того, у Луганській і Донецькій областях бойовики неодноразово обстрілювали будівлі вокзалів, мінували ділянки шляхів.

Станом на 17 листопада "Укрзалізниця" оцінювала витрати на відновлення 1247 об'єктів залізничної інфраструктури, пошкоджених через бойові дії на сході України, у 754,3 млн грн.

«Укрзалізниця» прогнозує, що у випадку подальшої дестабілізації ситуації на сході України, де тривають воєнні дії, залізнична галузь може втратити до 3 млрд грн за підсумками 2014 року.

Довідка УНІАН. Донецька залізниця є складовою частиною Державної адміністрації залізничного транспорту («Укрзалізниці»). Донецька магістраль пролягає по території Донецької, Луганської, частково Запорізької, Дніпропетровської та Харківської областей. Експлуатаційна довжина магістралі становить 2,813 тис. км (близько 13% загальної довжини залізниць України).

На Донецьку залізницю припадає близько 38% від загальних обсягів вантажних перевезень залізниць України.