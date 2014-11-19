Україна оштрафувала 18 російських авіакомпаній на 261,5 мільйона гривень

У прес-службі Державіаслужби повідомили, що всього винесено 1923 постанови на загальну суму 261,528 млн грн, які «авіакомпанії-порушники мають сплатити до бюджету України».

Зокрема, Державіаслужба винесла постанови стосовно авіакомпаній: "Аерофлот - Російські авіалінії", "Глобус", "ПМА "Шарінк Лтд", "Державна авіакомпанія "224 льотний загін", Федеральна Державна бюджетна установа "Спеціальний льотний загін "Росія", "Ак Барс Аеро", "Русджет", "Ред Вінгс", "ВІМ-АВІА", "Авіапідприємство "Газпромавіа", "Атран", "Центр-Південь", "Джет Ейр Груп", "Уральські авіалінії", "Росія", "Донавіа", "Авіаційна транспортна компанія "Ямал","Сіріус-Аеро".

Читайте такожДержавіаслужба буде максимально відстоювати інтереси держави - голова відомстваПри цьому у прес-службі не уточнили механізму стягнення коштів з вказаних авіакомпаній.

Як повідомляв УНІАН, Державіаслужба станом на 1 серпня наклала на російські авіакомпанії 24,48 млн грн штрафів за незаконне використання повітряного простору.

РФ у березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим і розпочала дестабілізувати обстановку на Донбасі. За безпосередньої участі російських спецслужб і підтримки російської армії на Донбасі були створені так звані Донецька і Луганська «народні республіки». Росія поставляє терористам «ДНР» і «ЛНР» озброєння і направляє на Донбас найманців і свої регулярні війська.

Через такі дії ЄС, США, Канада, Японія, Австралія і низка інших країн ввели проти Росії три етапи санкцій.

Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО) офіційно підтвердила контроль української авіавлади над кримським авіаційним простором.

Довідка УНІАН. Державна авіаційна служба України (Державіаслужба) є центральним органом виконавчої влади і забезпечує реалізацію державної політики у сфері цивільної авіації. Основні завдання Державіаслужби: здійснення державного контролю і нагляду за безпекою цивільної авіації, організація розробки нормативно-правової бази для регулювання діяльності у сфері цивільної авіації, сертифікація і реєстрація об'єктів і суб'єктів цивільної авіації, ліцензування авіаційних перевезень.