Донецька залізниця очікує понад 500 млн гривень збитку за підсумками року

Збитки очікуються через спад обсягів перевезень внаслідок бойових дій на сході України, повідомили у прес-службі Державної адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця»).

Зменшення обсягів вантажних перевезень на Донецькій залізниці через бойові дії в регіоні погіршило фінансове становище підприємства, що у кінцевому підсумку стало причиною недоотримання значних дохідних надходжень.

«За оперативними даними, за 10 місяців 2014 року отримано доходів менше плану на 1,7 млрд грн - темпи зростання витрат перевищують темпи зростання доходів на 6,3%, і, як наслідок, збитки склали 460 млн грн», - зазначає прес-служба.

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Зокрема, у вересні поточного року Донецька залізниця скоротила перевезення вантажів у всіх видах сполучення порівняно з аналогічним періодом 2013 року на 69% - до 5,9 млн тонн, у жовтні - на 61%, до 7,6 млн тонн.

Падіння вантажообігу на залізниці у січні-жовтні поточного року склало 27% до аналогічного періоду минулого року, а пасажирообігу - 29,6%. За підсумками 2014 року падіння вантажообігу прогнозується на рівні 35%, а пасажирообігу - на рівні 30%.

За даними прес-служби, у листопаді-грудні поточного року на донецькій залізниці прогнозується зниження обсягів вантажних і пасажирських перевезень до аналогічного періоду минулого року на рівні 50-60% і на рівні 40-50% відповідно.

"Укрзалізниця" також повідомляє про падіння на магістралі обсягів пасажирських перевезень, яке фіксувалося від початку року і до жовтня досягло 45,2% порівняно з аналогічним місяцем 2013 року. "У зв'язку із бойовими діями скасовано окремі маршрути прямування пасажирських поїздів у напрямку Донецька, Луганська та змінені на маршрути меншої відстані, у зв'язку з чим скорочення пасажироперевезень у внутрішньодержавному сполученні у жовтні досягло 79,5%", - зазначає залізнична держадміністрація.

Раніше УНІАН повідомляв, що ДОНЕЦЬКА залізниця у першій половині вересня вдвічі скоротила постачання вугілля для підприємств ПЕК.

Також повідомлялося, що Донецька залізниця у січні-вересні 2014 року отримала 420,3 млн грн чистого збитку проти 3,59 млн грн чистого прибутку за аналогічний період 2013 року.

Донецька залізниця у 2013 році збільшила чистий прибуток у порівнянні з 2012 роком у 1,8 рази - до 63,5 млн грн.

ДОНЕЦЬКА залізниця у серпні скоротила навантаження вантажів у порівнянні з аналогічним періодом минулого року втричі - до 4,14 млн тонн.

Довідка УНІАН. Донецька залізниця є складовою частиною Державної адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниці»). Донецька магістраль пролягає по території Донецької, Луганської, частково Запорізької, Дніпропетровської та Харківської областей. Експлуатаційна довжина магістралі становить 2,813 тис. км - близько 13% загальної довжини залізниць України.