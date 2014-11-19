Середньодобовий продаж залізничних квитків через інтернет становить 16 тис. штук
Купівля залізничних квитків через систему бронювання та продажу квитків в інтернеті у середньому на добу становить 16 тис. проїзних документів, тоді як усього оформлюється 110 тис. квитків.
«У середньому за добу ми продаємо 110 тис. проїзних документів, із них 16 тис. оформляється через інтернет», - цитує прес-служба Державної адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця») першого заступника начальника департаменту пасажирських перевезень далекого прямування відомства Миколу Козака.
Згідно з повідомленням, «Укрзалізниця», грунтуючись на даних з продажу залізничних квитків через інтернет, відзначає істотне зростання попиту населення на придбання проїзних документів через інтернет-ресурси. Так, у серпні інтернет-продажі залізничних квитків склали 13,5% від загальної кількості реалізованих проїзних документів, тоді як у жовтні цей показник зріс до 14,6%.
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У прес-службі нагадали, що від 18 листопада студенти та учні професійно-технічних навчальних закладів, дані яких внесено у Єдину державну електронну базу Міністерства освіти і науки України отримали право купувати пільгові залізничні квитки по інтернету через офіційний сайт "Укрзалізниці".
Як повідомляв УНІАН, раніше електронний квиток можна було придбати лише через онлайн-систему продажу на офіційному сайті "Укрзалізниці". Однак тепер оформити електронний квиток можна купити також і через українське державне підприємство поштового зв'язку «Укрпошту» і через найбільший в Україні «ПриватБанк».
Квитки, придбані через інші системи, є бланками замовлення, що не мають статусу електронних квитків, і підлягають обміну у залізничних касах на проїзний документ, що дає право на проїзд. Крім того, електронний квиток практично неможливо втратити, оскільки його можна роздруковувати необмежену кількість разів з листа, який приходить на електронну пошту клієнта.
Системою бронювання і продажу квитків на поїзди через інтернет у 2013 році скористалися майже 5,2 млн пасажирів, що становить близько 8,5% від їх загальної кількості.