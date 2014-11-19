Середньодобовий продаж залізничних квитків через інтернет становить 16 тис. штук

«У середньому за добу ми продаємо 110 тис. проїзних документів, із них 16 тис. оформляється через інтернет», - цитує прес-служба Державної адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця») першого заступника начальника департаменту пасажирських перевезень далекого прямування відомства Миколу Козака.

Згідно з повідомленням, «Укрзалізниця», грунтуючись на даних з продажу залізничних квитків через інтернет, відзначає істотне зростання попиту населення на придбання проїзних документів через інтернет-ресурси. Так, у серпні інтернет-продажі залізничних квитків склали 13,5% від загальної кількості реалізованих проїзних документів, тоді як у жовтні цей показник зріс до 14,6%.

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У прес-службі нагадали, що від 18 листопада студенти та учні професійно-технічних навчальних закладів, дані яких внесено у Єдину державну електронну базу Міністерства освіти і науки України отримали право купувати пільгові залізничні квитки по інтернету через офіційний сайт "Укрзалізниці".

Як повідомляв УНІАН, раніше електронний квиток можна було придбати лише через онлайн-систему продажу на офіційному сайті "Укрзалізниці". Однак тепер оформити електронний квиток можна купити також і через українське державне підприємство поштового зв'язку «Укрпошту» і через найбільший в Україні «ПриватБанк».

Квитки, придбані через інші системи, є бланками замовлення, що не мають статусу електронних квитків, і підлягають обміну у залізничних касах на проїзний документ, що дає право на проїзд. Крім того, електронний квиток практично неможливо втратити, оскільки його можна роздруковувати необмежену кількість разів з листа, який приходить на електронну пошту клієнта.

Системою бронювання і продажу квитків на поїзди через інтернет у 2013 році скористалися майже 5,2 млн пасажирів, що становить близько 8,5% від їх загальної кількості.