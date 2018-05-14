Окупанти відкрили рух шляхопроводом до Кримського мосту (відео)

08:00, 14 травня 2018
Транспорт/Звя'зок
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РосЗМІ заявляли, що міст відкриють 15 травня / фото most.life

Окупанти заявили, що новий об'єкт дозволить розвантажити сполучення між двома мікрорайонами міста, передає ТАСС.

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"Рух запущено. Тепер зверху шляхопроводом довжиною 1,8 км зможуть рухатися громадський транспорт і пішоходи. У нижній частині - транспорт, що рухається до Кримського мосту і назад, після запуску руху автопідходом до мосту", - зазначають у прес-службі комітету з дорожнього господарства анексованого Криму.

Напередодні російські ЗМІ повідомляли про завершення будівництва автомобільної частини моста в окупований Крим. Відкриття залізничного сполучення на мосту очікується в 2019 році. Про необхідність побудувати перехід через Керченську протоку Путін заявив одразу після анексії Криму - у березні 2014 року.

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Теги: #Крим#кримський міст