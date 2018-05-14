В Україні за вихідні знову подорожчали бензин та дизпаливо

Сьогодні середні ціни на пальне на українських АЗС встановилися на рівні: А-92 – 28,06 гривні за літр, А-95 – 29,01 гривні за літр, А-95 Преміум – 30,17 гривні за літр, ДТ – 26,84 гривні за літр, ДП-Преміум – 28,53 гривні за літр.

Низка національних і регіональних мереж АЗС в Україні з 11 по 14 травня збільшили ціни на бензин і дизельне паливо на 10-50 копійок за літр.

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Про це повідомляє консалтингова компанія UPECO з посиланням на дані щоденного цінового моніторингу ринку нафтопродуктів.

За даними компанії, на АЗС Marshal/"Лілія" у Харківській області бензини подорожчали на 10 копійок за літр, А-92 – 26 гривень та А-95 – 26,50 гривні. На станціях під брендом U. GO (АЗС "Укргазвидобування") на 20 копійок за літр, до 28,20 гривні, подорожчав бензин А-95.

В Полтавському регіоні на 10-15 копійок за літр ціни підвищили в мережах BVS і "Автотранс" до А-92 – 27,79 (27,98 – на АЗС "Автотранс") гривні, А-95 – 28,53 (28,63) гривні, ДП – 26,69 (26,78) гривні.

Рівненський оператор "ОЛАС" підвищив вартість всього палива на 20-50 копійок за літр: до А-92 – 27,95 гривні, А-95 – 28,95 гривні, А-95 Преміум – 29,95 гривні, ДП – 26,10 гривні, ДП Преміум – 26,80 гривні.

У мережі одеського "Катрал Оіл" на 20 копійок за літр подорожчало дизпаливо, до 25,97 гривні та 25,99 гривні – для преміальної марки.

Крім того, на 40-50 копійок за літр бензини і ДП подорожчали в мережі Jazz Oil, до А-92 – 27,49 гривні, А-95 – 27,89 гривні, ДП – 26,49 гривні.

Таким чином, станом на 14 травня 2018 року середні ціни на пальне на українських АЗС встановилися на рівні: А-92 – 28,06 гривні за літр, А-95 – 29,01 гривні за літр, А-95 Преміум – 30,17 гривні за літр, ДП – 26,84 гривні за літр, ДП-Преміум – 28,53 гривні за літр.

Як повідомляв УНІАН, з серпня 2017 року по лютий 2018 року ціни на нафтопродукти в Україні зросли в середньому на п'ять і більше гривень за літр і сягнули рекордних значень: бензин подорожчав до 30 гривень за літр, а дизпаливо - до 28-29 гривень за літр. За фактом значного і одночасного зростання цін Антимонопольний комітет почав розслідування, результати якого очікуються навесні цього року.