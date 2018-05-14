Центр Києва паралізували масштабні затори

Вранці рівень заторів у столиці оцінювався на вісім балів.

Рух центральними вулицями Києва ускладнено після перекриття руху транспорту через столичний Хрещатик.

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Згідно з даними сервісу «Яндекс.Карти», станом на 13:00 затори в місті досягли оцінки в сім балів (скорочуючись до шести балів). Ситуація залишається складною протягом усього дня – вранці рівень пробок оцінювався на вісім балів.

Рух транспорту ускладнено, зокрема, на проспекті Перемоги (від вулиці Шелуденка), бульварі Тараса Шевченка (від станції метро «Університет»). Масштабні затори виникли на вулиці Басейній, бульварі Лесі Українки та вулиці Мечникова; на вулиці Володимирській вулиці Прорізній, вулиці Великій Житомирській та Михайлівській.

Ускладнено проїзд на відкритій частині Хрещатика та прилеглій до неї вулиці Костьольній.

Нагадаємо, у зв'язку з облаштуванням фан-зони до фіналу Ліги Чемпіонів у центрі Києва обмежили рух. Перекрито частину вулиці Хрещатик, по периметру ділянки встановлено металеву огорожу.

Автомобільний рух Хрещатиком від вулиці Богдана Хмельницького до Майдану Незалежності буде перекрито до 30 травня.