Окупанти назвали точний час відкриття руху Кримським мостом

Першими мостом проїдуть місцеві жителі – кримчани і кубанці, зазначають окупанти.

Автомобільний рух мостом через Керченську протоку буде запущено 16 травня.

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"Рух Кримським мостом для автомобілів буде відкрито о 05:30 за московським часом 16 травня 2018 року. Це на півроку раніше від передбаченого держконтрактом терміну (грудень 2018 року). Першими мостом проїдуть місцеві жителі – кримчани і кубанці", — передає "РІА Новости", посилаючись на інфоцентр "Кримський міст".

Зазначається, що проїзд для легкового транспорту та пасажирських автобусів відкриється одночасно з двох берегів Керченської протоки – по дві смуги у кожен бік.

"Максимальна дозволена швидкість руху складе 90 км/год. Зупинка на мосту заборонена. В'їзд на автопідходи до Кримського мосту з боку Таманського і Керченського півостровів буде відкрито за годину до запуску руху мостом – о 4.30 мск", — йдеться у повідомленні.

Напередодні запуску руху, 15 травня, автодорожню частину Кримського моста урочисто відкриють мостобудівники.