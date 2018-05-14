Омелян вважає, що аеропорт в Дніпрі можуть перебудувати без бюджетних грошей

До нового аеропорту, який планується побудувати в Дніпрі, можна буде дістатися без проблем з будь-якої точки області.

«Ганьбою для держави» назвав міністр інфраструктури Володимир Омелян той факт, що «жителі Дніпра не можуть користуватися власним аеропортом».

Для тих, хто хоче вилетіти з обласного центру, небо, по суті, закрито, — за кордон доводиться відправлятиметься із Запоріжжя чи Києва. А переліт між обласним центром і столицею обходиться жителям мегаполісу в 10-12 тисяч гривень, пишуть Факти.

У понеділок, 14 травня, під час ділової поїздки на Наддніпрянщині, міністр обговорював з місцевою владою, в основному, стан доріг в регіоні та джерела фінансування їх реконструкції. Після шестирічного простою, наприклад, зрушило з місця будівництво окружної дороги навколо Дніпра — на ці цілі з обласного бюджету вперше виділено 38 мільйонів гривень.

Радник губернатора Юрій Голік назвав і інші цифри: «На реконструкцію доріг, які нарешті прийняті на баланс області, в цьому році виділено 500 мільйонів гривень, а через рік фінансування планується довести до мільярда». Пріоритетні напрямки — Київ, Запоріжжя, Кобеляки, Кривий Ріг. Безпрецедентну суму більш ніж в мільярд гривень виділила обласна влада та на реконструкцію доріг, які знаходяться в межах населених пунктів.

Таким чином, до нового аеропорту, який планується побудувати в Дніпрі, можна буде дістатися без проблем з будь-якої точки області. Ось тільки точне розташування повітряних воріт поки не відомо. Володимир Омелян вважає, що «в державному фінансуванні цього проекту необхідності немає, — витрати повинні взяти на себе комерційні структури регіону». Хоча, як відомо, реконструкцію аеропортів у Києві та Львові повністю сплатила держава. І навіть у Харкові, де аеропорт капітально перебудували і добудували у форматі приватно-державного партнерства, будівництво нової злітно-посадкової смуги та інші роботи на аеродромі фінансувалися з держбюджету. Тому поки не ясно, як «комерційні структури регіону» можуть щось робити з аеродромом Дніпра — об'єктом майже військового призначення, враховуючи близькість міста до зони АТО.

Саме від фінансового ресурсу буде залежати, де почнуться роботи: на базі старого аеропорту або в абсолютно новому місці. Можливо, на трасі, що веде до Запоріжжя.

«Ми дуже серйозно працюємо над цим питанням, — сказав Володимир Омелян, — і чекаємо зараз тільки меседжу від перших осіб держави, щоб почати з нуля цей серйозний проект. Впевнений, що через 1-2 роки небо над Дніпром буде відкрито».