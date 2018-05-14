Голова «Укрзалізниці» про старі німецькі електрички: погодимося взяти, якщо безкоштовно

19:26, 14 травня 2018
Транспорт/Звя'зок
805
Рішення відмовитися від німецьких вживаних дизель-поїздів поки не затверджено – Кравцов / фото traffic.od.ua

Читайте такожВ "Укрзалізниці" розповіли, як поліпшаться українські потяги після подорожчання проїзду

Про це повідомив в. о. голови правління «Укрзалізниці» Євген Кравцов в ефірі радіо «Новое время».

«Фінальне рішення відмовитися від німецьких електричок не затверджено. Але ми бачимо, питання економічної доцільності, якщо нам доведеться платити за них», - сказав він, додавши, що «Укрзалізниця» погодиться взяти вживані дизель-поїзди у разі безоплатної передачі.

Кравцов зазначив, що німецька сторона поки не готова безкоштовно передати їх Україні.

«Питання в тому, що наші німецькі колеги не погодили безкоштовну передачу електричок. Є деяка вартість. До цього додаються суттєві витрати на їх переобладнання. Дизель-потяги вимагають капітального ремонту і переобладнання під нашу колію. Ці витрати призвели б, що ціна цих поїздів була б не менша, ніж модернізація наших електричок», - сказав він.

Кравцов повідомив, що загальна вартість переобладнання одного німецького поїзда становить близько 2-4 млн євро.

Як повідомляв УНІАН, раніше міністр інфраструктури Володимир Омелян заявляв, що німецька залізнична компанія - найбільший залізничний оператор Німеччини Deutsche Bahn готова розглянути можливість передачі Україні за залишковою вартістю 100 старих регіональних дизельних поїздів.

За його словами, вживані німецькі регіональні дизельні потяги можуть з'явитися в Україні в кінці 2018 року в разі можливості переобладнати їх для експлуатації на українській залізниці.

Також навесні Міністерство інфраструктури України повідомило, що веде переговори з урядом Німеччини про залучення 100 млн євро на закупівлю близько 10-15 нових приміських поїздів.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #Германия#електричка