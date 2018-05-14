Голова «Укрзалізниці» про старі німецькі електрички: погодимося взяти, якщо безкоштовно

За словами Кравцова, німецька сторона поки не готова безкоштовно передати їх Україні.

Рішення відмовитися від вживаних німецьких регіональних дизельних поїздів поки не затверджено.

Читайте такожВ "Укрзалізниці" розповіли, як поліпшаться українські потяги після подорожчання проїзду

Про це повідомив в. о. голови правління «Укрзалізниці» Євген Кравцов в ефірі радіо «Новое время».

«Фінальне рішення відмовитися від німецьких електричок не затверджено. Але ми бачимо, питання економічної доцільності, якщо нам доведеться платити за них», - сказав він, додавши, що «Укрзалізниця» погодиться взяти вживані дизель-поїзди у разі безоплатної передачі.

Кравцов зазначив, що німецька сторона поки не готова безкоштовно передати їх Україні.

«Питання в тому, що наші німецькі колеги не погодили безкоштовну передачу електричок. Є деяка вартість. До цього додаються суттєві витрати на їх переобладнання. Дизель-потяги вимагають капітального ремонту і переобладнання під нашу колію. Ці витрати призвели б, що ціна цих поїздів була б не менша, ніж модернізація наших електричок», - сказав він.

Кравцов повідомив, що загальна вартість переобладнання одного німецького поїзда становить близько 2-4 млн євро.

Як повідомляв УНІАН, раніше міністр інфраструктури Володимир Омелян заявляв, що німецька залізнична компанія - найбільший залізничний оператор Німеччини Deutsche Bahn готова розглянути можливість передачі Україні за залишковою вартістю 100 старих регіональних дизельних поїздів.

За його словами, вживані німецькі регіональні дизельні потяги можуть з'явитися в Україні в кінці 2018 року в разі можливості переобладнати їх для експлуатації на українській залізниці.

Також навесні Міністерство інфраструктури України повідомило, що веде переговори з урядом Німеччини про залучення 100 млн євро на закупівлю близько 10-15 нових приміських поїздів.