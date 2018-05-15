Окупанти сьогодні відкривають Кримський міст: чим завершиться російське "будівництво століття"

Амбітний і дорогий проект будівництва мосту в окупований Крим протягом останніх років супроводжувався скептичними коментарями експертів.

Сьогодні російська влада урочисто відкриє автомобільну частину мосту в Окупований Крим, будівництво якого почалося після анексії півострова.

У помпезній церемонії відкриття, яка буде висвітлюватися на рівні Дня Перемоги, візьме участь президент РФ Володимир Путін. Згідно з повідомленням Кремля, у відкритті мосту візьмуть участь робітники, інженери, керівники галузі та регіонів – "величезний колектив, який здійснив будівельне завдання на півроку раніше запланованого терміну".

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Про завершення будівництва автодорожньої частини мосту компанією «Стройгазмонтаж» окупанти також відзвітували "В День Перемоги" – 9 травня. Замовник, в особі місцевого управління Росавтодору, зазначив, що прийняв у будівельників автодорожню частину мосту через Керченську протоку для завершення підготовки до відкриття руху. Рух Кримським мостом буде запущено 16 травня о 05:30.

Російські ЗМІ, тим часом, повідомляють, що одночасно з мостом будуть відкриті і під'їзди до нього. В окупованій Керчі рух по шляхопроводу на перетині автопідходу до Кримського мосту і шосе Героїв Сталінграду вже відкрито.

Церемонія, тим не менш, вже йде не так, як планувалося у Москві від початку. Так, у відкритті, як повідомляється, не візьмуть участь улюблені виконавці Путіна. На церемонію відмовився їхати народний артист СРСР Йосип Кобзон.

Співак зізнався, що хотів би там бути, але такої можливості немає. Виною всьому, за його словами, незручний маршрут, який запропонували організатори. З тих же причин відмовилися їхати Лев Лещенко, Олександр Буйнов та Олег Газманов.

Амбітний і дорогий проект будівництва мосту в окупований Крим в останні роки супроводжувався скептичними коментарями експертів. Фахівці та соцмережі вказували на грубі порушення при будівництві, а екологи попереджали про те, що реалізація проекту може спровокувати екологічну катастрофу. Проти підрядників будівництва вводили санкції.

За день до того, як в РФ прозвітували про завершення будівництва, старший науковий співробітник Інституту водних проблем РАН, кандидат геолого-мінералогічних наук, гірничий інженер-гідрогеолог Юрій Медовар попередив, що Кримський міст споруджується в сейсмічно небезпечному регіоні.

"Ніхто не може передбачити, коли завалиться Кримський міст. Завтра буде землетрус – міст взагалі піде. Це сейсмічний район. Там розломи, там важка геологія", - заявив учений.

У квітні в соцмережах обговорювали світлини, на яких можна бачити, що 256 опора мосту почала покриватися тріщинами ще до його відкриття. Опора віддалена від берега на 8 кілометрів, і знаходиться майже посередині споруди.

У травні минулого року прокуратура Автономної Республіки Крим порушила кримінальне провадження за фактом будівництва моста через Керченську протоку, також попередивши, що реалізація проекту може призвести до регіональної екологічної катастрофи.

"В порушення вимог Водного кодексу України та норм міжнародного права будується об'єкт, який становить серйозну загрозу екології Чорного та Азовського морів: забруднення, порушення природного відтворення водних біоресурсів та їх знищення", - зазначили в прокуратурі.

Ще у вересні 2016 року компанії «друзів Путіна», задіяні у будівництві мосту, потрапили під санкції США. Так, у санкційні списки SDN (персональні санкції) і SSI (галузеві санкції) було внесено 17 осіб і 20 компаній відповідно. Зокрема, компанії-підрядники з будівництва Керченського мосту - "Мостотрест" і "СГМ-міст", а також чиновники та представники силових структур з тимчасово окупованої Криму, представники бойовиків на Донбасі.

Також в список внесено замовника будівництва Керченського мосту - Федеральну казенну установу "Управління федеральних автомобільних доріг "Тамань" Федерального дорожнього агентства" (ФКУ Упрдор "Тамань") та організація, що готувала проект спорудження мосту, - АТ "Інститут Гипростроймост – Санкт-Петербург".

У червні минулого року стало відомо, що "Перша Кримська страхова компанія» (КПСК), що застрахувала будівництво Керченського мосту, потрапила під санкції США. А в квітні цього року в Міністерстві інфраструктури України також заявили, що причетні до будівництва Керченського мосту компанії потрапляють в санкційний список.

Незважаючи на усе це, Росія реалізовувала своє нове «будівництво століття» авральними темпами, не рахуючись ані з прогнозами, ані з величезними витратами для стагнуючої економіки РФ. За оцінками ЗМІ, будівництво мосту обійшлося РФ приблизно у 300 млрд рублів (понад 5 млрд долларів США).

Російський "Стройгазмонтаж" продовжує будівельно-монтажні роботи по другому етапу держконтракту — залізничної частини Кримського мосту. Термін виконання — грудень 2019 року.