Омелян: Дніпропетровська область стала лідером з ремонту доріг державного значення

Під час свого робочого візиту до Дніпропетровської області міністр інфраструктури України Володимир Омелян заявив, що влада області домоглася високих результатів у ремонті доріг державного значення.

«Дніпропетровщина - один із символів того, як правильно організувати роботу з ремонту доріг. Цього року область має рекордне фінансування на оновлення трас - більше 1,7 мільярдів гривень з різних джерел», - сказав Омелян.

За словами міністра, пріоритетні напрямки ремонту - автомагістралі Дніпро - Київ, Запоріжжя, Полтава, Кривий Ріг.

«Там, де минулого року була пустеля - завершується будівництво важливої частини об‘їздної дороги навколо Дніпра, - заявив Омелян. - Команда Президента України, яку в Дніпропетровській області очолює Валентин Резніченко, - відверто позитивно вражає. Їм до всього є справа, критикуючи - пропонують, через не можу – роблять».

Радник голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації Юрій Голик зазначив, що керівництво регіону також оновлює комунальні дороги, які не ремонтувалися роками.

«У цьому році буде відремонтовано 130 таких доріг. На це з обласного бюджету ми виділяємо близько одного мільярда гривень - рекордну суму за всі роки незалежності України», - сказав Голик.

За його словами, також в цьому році буде завершено оновлення всіх основних доріг в населених пунктах області. У наступному році ДніпроОДА має намір відремонтувати дороги між містами і селами, які тепер перебувають на балансі обладміністрації.

Нагадаємо, що за останні три роки в Дніпропетровській області капітально відремонтовано близько 500 комунальних доріг і близько 70 км трас державного значення в криворізькому, донецькому, полтавському та запорізькому напрямках.

Міністр інфраструктури також зазначив, що влада області відновила довіру бізнесу, зокрема, тут почав роботу новий асфальтовий завод.

«Бізнесмени бачать, що Дорожній фонд працює, вони розуміють, що дороги - питання номер один, тому вони інвестують в техніку і людей», - сказав Омелян.

Асфальтобетонний завод італійського виробництва Marini TOP TOWER відкрився в Новомосковську Дніпропетровської області за рахунок українського інвестора - компанії «Автомагістраль - Південь». Обсяг інвестицій - 60 млн гривень. Підприємство виробляє до 3 тисяч тонн асфальту на день, який використовується для ремонту доріг області.

«За завданням Президента Петра Порошенка в Дніпропетровській області оновлюється дорожня інфраструктура. Головне для нас - висока якість ремонту, яку забезпечить новий завод, що виробляє суміші за європейськими стандартами», - заявив губернатор Валентин Резніченко.