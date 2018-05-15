У Києві з 14 липня вартість проїзду в метро й наземному громадському транспорті зросте до 8 гривень (відео)

Разом з тим передбачено нижчий тариф для пасажирів, які користуватимуться проїзними квитками і безконтактними картками.

У Києві з 14 липня вартість поїздки у громадському транспорті становитиме 8 грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник голови КМДА Дмитро Давтян.

«Київська міська держадміністрація прийняла рішення з 14 липня встановити нові тарифи на проїзд у міському транспорті. Пасажири, які користуються проїзними квитками і безконтактними картками, при їх поповненні будуть сплачувати за одну поїздку від 6 грн 30 коп. Міська влада встановлює максимально низьку ціну на проїзд для киян. А для гостей міста ціна буде складати 8 грн за поїздку», - сказав Давтян.

За його словами, наразі є реальна необхідність перегляду тарифів на перевезення пасажирів.

«Я наголошую, що це рішення було важким та вимушеним, на яке ми пішли заради того, щоб запобігти транспортному колапсу у столиці», - заявив чиновник.

Він зауважив, що умовою мера міста щодо запровадження нових підвищених тарифів було збереження пільгового проїзду для соціально вразливих груп - пенсіонерів, школярів, ветеранів АТО, багатодітних та інших категорій громадян.

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«Хочу звернути вашу увагу, що сьогодні економічно обгрунтований тариф на перевезення одного пасажира, враховуючи всі видатки, складає в метро 8 грн 27 коп., у наземному транспорті – 8 грн 77 коп. Треба розуміти, що навіть при новому тарифі система оплати, що пропонується, все одно залишає збитковими підприємства транспорту. Однак ми не пішли на більше підвищення тарифів, розуміючи складну економічну ситуацію», - сказав Давтян.

За його словами, останнє підвищення тарифів до економічно обґрунтованого рівня відбулось у лютому 2015 року. А у 2017 році відкоригували окремі його складові.

«Із 2015 року в країні зросли тарифи на електроенергію – у 5,4 рази, вартість дизельного пального – у 1,5 рази, вартість шин – у 1,5 рази, індекс споживчих цін за вказаний період (2015-2017 рік) становить 183%», – підкреслив Давтян.

Крім того, додав він, на сьогодні у комунальних підприємствах відкриті понад 500 вакансій водіїв. Як зазначив Давтян, у водіїв немає мотивації працювати у громадському транспорті. Деякі йдуть в приватні компанії, багато хто їде працювати до країн Євросоюзу – адже навіть у сусідній Польщі їм платять близько тисячі євро, зазначив чиновник. Таким чином, сказав він, комунальне підприємство втрачає фахівців, і якщо така тенденція збережеться, то через певний час у комунальному громадському транспорті нікому буде працювати. Щоб не допустити такої ситуації, потрібно підвищити зарплату водіям, а для цього необхідні додаткові кошти, які планується отримати за рахунок підвищення вартості проїзду.

Давтян окремо наголосив на тому, що транспорт має бути безпечним для пасажирів. Але сьогодні борги підприємств зростають, грошей на нормативні ремонти та закупівлю нового рухомого складу не вистачає.

Також стало відомо, що у Києві знову подорожчає проїзд у метро з 14 липня до 8 гривень. Про це повідомляє прес-служба метрополітену.

"Для постійних пасажирів вартість поїздки у метро підвищиться на 1 гривню 30 копійок у проїзних та на 1 гривню 50 копійок при поповненні картки метро на 50 поїздок, відносно сьогоднішньої вартості у 5 гривень. Усі пільги для соціально вразливих категорій населення, а таких у метрополітені 23, – збережено", – йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, фінансовим планом комунального підприємства «Київпастранс», що був оприлюднений у квітні ц.р., передбачено підвищення тарифу з 15 липня на перевезення пасажирів у наземному громадському транспорті до 8 грн за поїздку.