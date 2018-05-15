У Дніпрі вибрали місце будівництва тестового майданчика для Hyperloop

Будівництво тестового майданчика для Hyperloop планується в рамках розвитку індустріального парку INNOVATION FORPOST на Слобожанському проспекті в Дніпрі.

Робоча група HypeUA визначила місце будівництва тестового майданчика для надшвидкої транспортної системи Hyperloop, повідомив міністр інфраструктури України Володимир Омелян на своїй сторінці в Facebook.

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«Провели друге засідання робочої групи HypeUA. Визначилися з місцем будівництва тестового майданчика. Всі зусилля зараз сконцентруємо на підготовці якісної наукової оцінки та технічної документації в тісній співпраці з Virgin Hyperloop One i DP World Cargospeed», - написав він.

На сторінці Омеляна зазначається, що оператором проекту в Дніпрі має стати «Агентство розвитку Дніпра».

«Будівництво тестового майданчика для надшвидкої транспортної системи Hyperloop, розробленої Маском, планується в рамках розвитку індустріального парку INNOVATION FORPOST на Слобожанському проспекті - ще одного проекту, який впроваджує «Агентство розвитку Дніпра», - йдеться в повідомленні.

Також Омелян зазначив, що на даному етапі головне завдання Мінінфраструктури спільно з Єврокомісією - заснувати в Дніпрі Центр транспортних інновацій.

«Надихнула зустріч з КБ "Південне" і Noosphere. З останньою, зокрема, домовилися, що вони нададуть своїх п'ять лабораторій для тих українських команд, які будуть залучені до проекту. Наша короткострокова мета - спільно з Єврокомісією заснувати саме в Дніпрі Центр транспортних інновацій, які повинні мати не теоретичний, а суто практичний вимір імплементації. Безпілотні автомобілі, штучний розум, інтернет речей, Гіперлуп. Майбутнє не так далеко, як хтось намагався б переконати», - повідомив міністр.

Як повідомляв УНІАН, 14 травня Омелян повідомив, що Єврокомісія готова створити в Україні центр з розробки перспективних транспортних рішень, зокрема, щодо розвитку таких проектів як Hyperloop.

22 лютого міністр заявив, що Україна наступного року може почати будівництво тестового майданчика в місті Дніпро для впровадження в країні надшвидкісного сполученя типу Hyperloop за кошти приватних інвесторів.

Hyperloop - це розроблена Ілоном Маском транспортна система, що складається із сталевих труб, усередині яких переміщається потяг - герметична капсула на аеродинамічній подушці. Швидкість такої капсули може перевищувати 600 кілометрів на годину.