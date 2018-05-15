У Києві проїзд у метро подорожчає до 8 гривень

Для постійних пасажирів вартість проїзду у метро зросте до 6,30 гривень, при поповненні картки метро на 50 поїздок - тариф зросте до 6,50 гривень.

У Києві знову подорожчає проїзд у метро з 14 липня до 8 гривень.

Про це повідомляє прес-служба метрополітену. Міська влада опрацювала фінансові показники транспортних підприємств, які свідчать про необхідність зміни вартості проїзду.

«Для постійних пасажирів вартість поїздки у метро підвищиться на 1 гривню 30 копійок у проїзних та на 1 гривню 50 копійок при поповненні картки метро на 50 поїздок, відносно сьогоднішньої вартості у 5 гривень. Усі пільги для соціально вразливих категорій населення, а таких у метрополітені 23, – збережено», – йдеться у повідомленні.

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Отримані від зміни тарифу кошти будуть спрямовані на два основних напрямки: оплата енергоресурсів, що здорожчали, та наближення заробітної плати на підприємстві до середніх показників у столиці.

Раніше повідомлялося, що у Києві з 14 липня вартість поїздки у громадському транспорті становитиме 8 грн.