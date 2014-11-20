Маршрут поїзда «Інтерсіті+» Київ - Дніпропетровськ продовжать до Красноармійська

Державна адміністрація залізничного транспорту України ("Укрзалізниця") з 28 листопада продовжить маршрут курсування швидкісного поїзда №734/733 категорії «Інтерсіті+» сполученням Київ – Дніпропетровськ – Київ до станції Красноармійськ (Донецька обл.).

У прес-службі «Укрзалізниці» УНІАН повідомили, що з 28 листопада швидкісний поїзд №734 відправлятиметься із станції Київ-Пасажирський о 17:40 і прибувати до Красноармійська о 01:45. поїзд пройде згідно з діючим графіком руху із зупинками на станціях імені Т. Шевченка, Знам‘янка, Олександрія, П‘ятихатки-Пас., Дніпродзержинськ, далі - за спеціально розробленим графіком із зупинками на станціях Дніпропетровськ о 23:10, Синельникове- 2 - о 23:57 і Чаплине - в 00:49.

У зворотному напрямку, починаючи з 29 листопада поїзд №733 відправлятиметься о 04:46 і прибуватиме до столиці о 12:50. Згідно з розробленим графіком руху, поїзд пройде із зупинками на станціях Чаплине о 5:40, Синельникове-2 - о 6:28, Дніпропетровськ - о 7:05, далі - за діючим графіком поїзд курсуватиме із зупинками на станціях Дніпродзержинськ, П‘ятихатки-Пас., Олександрія, Знам‘янка, імені Т. Шевченка.

«Квитки на цей швидкісний поїзд вже доступні на порталі бронювання квитків http://booking.uz.gov.ua/ і у всіх залізничних касах», - наголошується в повідомленні.

Читайте такожПочався попередній продаж залізничних квитків на новорічні святаУ прес-службі нагадали, що на сьогодні з Києва в донецькому напрямку курсує ще один швидкісний поїзд категорії «Інтерсіті+» №712/711 за маршрутом Київ - Костянтинівка.

Як повідомляв УНІАН, раніше "Укрзалізниця" у зв'язку із загостренням військового протистояння на сході країни обмежила курсування двох пасажирських поїздів з Києва й Одеси до Красного Лиману замість Луганська.

Станом на 17 листопада відомство оцінювало видатки на відновлення 1247 об'єктів залізничної інфраструктури, пошкоджених через бойові дії на сході України, в 754,3 млн. грн.

«Укрзалізниця» прогнозує, що в разі подальшої дестабілізації ситуації на сході України, де тривають військові дії, залізнична галузь може втратити до 3 млрд грн за підсумками 2014 року.