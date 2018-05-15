Крізь Карпати до Євросоюзу: Бескидський тунель запрацює до кінця травня

Будівництво нового тунелю в Карпатах було розпочато 29 жовтня 2013 року.

Новий залізничний Бескидський тунель, який є одним з найбільших побудованих за роки незалежності інфраструктурних об'єктів української залізниці, і який з'єднає Україну і Євросоюз новим залізничним сполученням, буде остаточно здано в експлуатацію до кінця травня.

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Про це повідомила прес-служба уряду з посиланням на слова прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана під час зустрічі з в.о. голови правління «Укрзалізниці» Євгеном Кравцовим.

«Важливо, що впоралися із завданням. До кінця травня тунель буде здано», - сказав очільник уряду.

Він звернув увагу, що тунель є важливою логістичною складовою маршрутів експорту української продукції до Євросоюзу.

«Потрібно забезпечити підтримку експорту, щоб у нас не було проблем з постачанням продукції», - зазначив Гройсман.

Він також звернув увагу, що в контексті забезпечення перевезень потрібно оперативно вирішувати питання забезпечення безпосередньо вагонами і підвищувати якість обслуговування, перш за все в пасажирському сегменті.

Як повідомляв УНІАН, будівництво нового тунелю в Карпатах було розпочато 29 жовтня 2013 року. Він побудований на стику Львівської і Закарпатської областей за 30 метрів від діючого тунелю, який було споруджено ще за часів Австро-Угорщини в ХІХ столітті і перебуває в аварійному стані.

Довідка УНІАН. Бескидський тунель - другий за довжиною залізничний тунель в Україні. Він міститься між станціями Бескид і Скотарське в Карпатах і входить в п'ятий пан'європейський транспортний коридор Італія - Словенія - Угорщина - Словаччина - Україна - Росія. Новий двоколійний тунель має довжину 1765 м, ширину 10,5 м, висоту 8,5 м і пролягає на максимальній глибині - 180 м від поверхні Бескидського хребта.

Наприкінці червня 2011 року Кабінет міністрів України своїм розпорядженням передав 6,19 га землі Львівській залізниці для будівництва й облаштування цього тунелю. Загальна вартість будівництва Бескидського тунелю становить близько 2,2 мільярда грн, з яких 1,5 мільярда грн передбачені на монтажні роботи.