На українських АЗС продовжують зростати ціни через дорогу нафту

Ряд мереж АЗС підвищили ціни на бензин і дизпальне на 10-20 коп. за літр.

Мережі заправних станцій, які працюють під брендами Shell, Glusco і KLO, підняли ціни на бензин і дизпальне на 10-20 коп. за літр. Про це повідомляє консалтингова компанія UPECO з посиланням на дані щоденного моніторингу ринку моторного пального.

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Згідно з повідомленням, у мережі АЗС Shell паливо подорожчало на 10 коп. за літр – до 30,39 грн за літр (бензин А-92), 31,39 грн за літр (А-95), 33,59 грн за літр (А-95 «Преміум»), 28,89 грн за літр (дизельне пальне) і 31,39 грн за літр (дизпальне «Преміум»).

Також наголошується, що на 20 коп. за літр подорожчали бензини в мережі Glusco - до 29,15 грн за літр (А-92), 30,15 грн за літр (А-95) і 31,15 грн за літр (А-95 «Преміум»). Крім того, на 10-20 коп. за літр зросли ціни на бензин А-92 і дизпаливо на столичних заправках KLO - до 28,99 грн за літр (92-й бензин) і 27,79 грн за літр (дизпаливо).

За даними міжнародного агентства Bloomberg, 15 травня ф'ючерсна ціна (з поставкою в липні) на еталонний сорт нафти Brent зросла в порівнянні з 14 травня на 0,82 дол. за барель – до 79,05 дол. за барель.

Як повідомляв УНІАН, 8 травня президент США Дональд Трамп заявив про вихід США з угоди від 2015 року, згідно з якою Іран відмовлявся від розробки ядерної зброї, а Штати і ряд інших країн знімали санкції з Ісламської республіки. Також Трамп заявив про відновлення санкцій проти Ірану і назвав цю країну спонсором тероризму.

Звістка про рішення Білого дому стало причиною зростання цін на нафту, оскільки Іран є одним із найбільших країн-експортерів нафти в світі (входить до складу ОПЕК). За даними агентства Bloomberg, вартість нафти еталонного сорту Brent з 8 по 10 травня зросла з 74,85 до 77,67 дол. за барель. 11 травня ціна трохи знизилася до 77,12 дол. за барель, після чого вона незмінно зростає.

Аналітик консалтингової компанії UPECO, що спеціалізується на ринках енергоносіїв, Олександр Сіренко раніше зазначав, що зростання цін на світовому нафтовому ринку неминуче призведе до зростання цін на роздрібному ринку пального в Україні, оскільки більше 80% всього моторного палива має імпортне походження.