Експерти розповіли, чому в Україні досі немає якісних доріг

За словами Форсюк, середній поточний ремонт не збільшує міцності доріг.

Минулого року на поточні середні ремонти доріг державного та місцевого значення довелося 87% від загальної суми, виділеної на дорожню галузь, а держава не здійснює контроль за якістю виконання такого виду ремонту.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив директор Національного секретаріату Ініціативи прозорості будівництва інфраструктурних об'єктів проекту Constrution Sector Transparency Initiative (CoST) в Україні Наталія Форсюк на прес-сніданку на тему: "Реформи інфраструктури: коли зміняться українські дороги".

"Всі поточні середні ремонти не підвищують міцності доріг. Торік на такий вид ремонту припало 87% від виділеної суми. Лише на 13% доріг були капітальні інвестиції", - сказав вона.

Форсюк зазначила, що така ситуація небезпечна тим, що в такому випадку держава не здійснює контроль за якістю виконання ремонту цих доріг і існують корупційні ризики.

"Якби частка капітальних ремонтів доріг була високою, то питання підзвітності не стояв, так як об'єкти капітального ремонту та будівництва здаються в експлуатацію. Вони приймаються держкомісією і їсть акт введення в експлуатацію. Близько 87% ремонтних робіт на дорогах державного та місцевого значення - це поточні середні ремонти, які не здаються в експлуатацію. Це означає, що держава не здійснює контроль за якістю ремонту цих доріг. Контроль здійснюється замовником самостійно. Наприклад, обласними службами автомобільних доріг. Це означає, що замовник і підрядник зустрілися, підписали акт і розійшлися", - зазначила директор Національного секретаріату CoST.

За словами Форсюк, зараз немає абсолютної підзвітності про виконані обсяги ремонтних робіт, так як немає документа, яким "Укравтодор" звітує про кількість відремонтованих доріг.

"Кожен рік постановою Кабміну затверджуються протяжність та перелік доріг, які будуть відремонтовані. Однак, щоб дізнатися про фактично виконаному ремонту дороги, треба проявити трохи креативу. На жаль, законодавством України звітність не передбачена. І коли журналісти запитують у міністра, скільки було відремонтовано доріг, він посилається на дані "Укравтодору". Але немає документа, за яким "Укравтодор" звітує про кількість відремонтованих доріг. Це велика проблема, тому що немає визначеності, де саме ці кілометри: можна сказати, що і 5 тисяч кілометрів", - сказала вона.

Також, Форсюк наголосила, що середній поточний ремонт не збільшує допустиме навантаження на дороги.

"Більшість доріг побудовано в період 1960-1990 років. Вони побудовані за застарілими нормативами. Так, навантаження на вісь розраховувалася на 7 тонн. Сьогодні ж в Україні норматив 11,5 тонни на вісь. А, наприклад, в Італії - 14 тонн. Тому сьогодні дороги не розраховані на сучасні навантаження", - повідомила вона.

Як повідомляв УНІАН, "Укравтодор" має намір відмовитися від проведення поточного середнього ремонту до 2020 року і перейти до капітальних ремонтів.

Раніше радник голови "Укравтодору" Олександр Ківа заявляв, що в Україні 94%, або 160 тисяч кілометрів доріг державного та місцевого значення експлуатуються понад встановлених нормативів, а для приведення їх у належний стан необхідно ремонтувати не менше 10-12 тисяч кілометрів щорічно.

Міністр інфраструктури Володимир Омелян повідомляв, що в цьому році в Україні можуть відремонтувати близько 4-5 тисяч кілометрів доріг. За даними Омеляна, фінансування дорожньої галузі в 2018 році становитиме близько 50 мільярдів гривень.

За підсумками 2017 року "Укравтодор" відремонтував близько 2,1 тисячі кілометрів доріг, що є рекордним показником за останні 5 років.