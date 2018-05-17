Українці створюють альтернативну поштову мережу

Команда проекту планує створити альтернативу традиційним поштовим службам - поштову мережу, яка покриває світ.

В Україні з'явився новий незвичайний сервіс доставки посилок мандрівниками TravelPost. Він працює на принципах економіки спільного споживання і дозволяє "орендувати вільне місце у валізі" мандрівника.

"Такий вид поштової доставки називається "краудшіппінг". Він тільки починає набирати обертів в світі. Є безліч локальних проектів. Як мінімум, три активних в Росії. TravelPost став першим таким сервісом в Україні", - каже співзасновник проекту Ярослав Львович.

Команда проекту планує створити альтернативу традиційним поштовим службам - поштову мережу, яка покриває світ. Вже понад тиждень додаток TravelPost можна завантажити на мобільні пристрої базі Android та iOS. За даними розробників близько 25% зареєстрованих користувачів на даний момент - українці, які проживають за кордоном.

Щоб стати кур'єром-мандрівником TravelPost, потрібно завантажити мобільний додаток, зареєструватися і опублікувати інформацію про свої майбутні поїздки. Сервіс добере відповідні за термінами, напрямком, вагою та розміром посилки. Залишиться тільки домовитися з відправниками у чаті щодо умов та вартості послуги та залишити їм оцінку після доставки. З таких оцінок формується рейтинг кожного користувача.

Щоб надіслати посилку з допомогою TravelPost, потрібно завантажити мобільний додаток, зареєструватися та опублікувати коротку інформацію про вміст посилки, пункти відправлення та призначення, дату доставки. Сервіс добере мандрівників, які прямують до пункту призначення і готові перевезти посилку з зазначеними параметрами.

За словами розробників, вони намагаються перемогти непереможний трикутник "швидко-якісно-недорого", і саме "краудшпінг" наближає їх до цієї мети.