"Укрзалізниця" виплатила третій купонний дохід за єврооблігаціями на $500 млн

"У середу, 19 листопада 2014 року, "Укрзалізниця" своєчасно й у повному обсязі здійснила третю виплату купонів за єврооблігаціями, дебютний випуск яких відбувся у травні 2013 року", - скйдеться у повідомленні.

Згідно з повідомленням, основною метою випуску єврооблігацій було залучення беззаставного фінансування без гарантії держави для реалізації програм капітальних вкладень, а також рефінансування короткострокового кредитного портфеля.

«Незважаючи на складну політико-економічну ситуацію, виконання фінансових зобов'язань перед фінансово-кредитними установами, які працюють з «Укрзалізницею», є безперечним пріоритетом для компанії», - наголошує прес-служба.

Як повідомляв УНІАН, у травні 2013 року «Укрзалізниця» вперше провела на Ірландській фондовій біржі розміщення п'ятирічних євробондів з купоном на рівні 9,5% річних в обсязі 500 млн дол. і погашенням 21 травня 2018 року. Періодичність виплати купона - двічі на рік.

Організаторами розміщення стали банки Barclays, Morgan Stanley і Sberbank. «Укрзалізниця» направила залучені кошти на реалізацію програм капітальних вкладень і рефінансування свого короткострокового кредитного портфеля.

Основними інвесторами, які придбали облігації "Укрзалізниці", є інвестиційні фонди (68%), банки (25%) і хедж-фонди (6%).

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18 листопада 2013 року «Укрзалізниця» своєчасно й у повному обсязі здійснила першу виплату купона за свого дебютного випуску єврооблігацій на 500 млн дол. США з погашенням у 2018 році, а 16 травня 2014 року - другу виплату.

Пізніше фінансові експерти висловили надію на повернення "Укрзалізниці" в 2014 році на світовий ринок запозичень, проте уже в якості єдиного корпоративного емітента - акціонерного товариства, не використовуючи взаємне поручительство шести окремих залізниць і підприємств галузі, як це було під час дебютного випуску.

Уряд 25 червня цього року прийняв рішення до 1 січня 2015 року перетворити «Укрзалізницю» на публічне акціонерне товариство, 100% акцій якого закріплюються в державній власності.