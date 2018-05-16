Окупанти запустили рух Кримським мостом (відео)

Рух мостом з боку Кубані розпочався приблизно о 5.25, а з боку окупованого Криму – о 5.35.

Сотні автомобілів відкрили рух Кримським мостом. Вони почали збиратися на під'їзних дорогах до мосту о 3.00.

У Керчі колону почали близько 70 машин журналістів, блогерів та громадських діячів, за ними йшли сотні байкерів і місцеві жителі, передає "Крыминформ".

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Всім водіям перед початком роздали брошури з інформацією про міст та правилами дорожнього руху. Рух мостом з боку Кубані розпочався приблизно о 5.25, а з боку окупованого Криму – о 5.35.

Таким чином, відсьогодні їздити Кримським мостом зможуть всі легкові автомобілі та пасажирські автобуси. При цьому водіям потрібно враховувати обмеження швидкості – 90 кілометрів за годину. Зупинятися на мосту заборонено правилами дорожнього руху. Для вантажівок рух буде відкрито восени цього року.

Як повідомляв УНІАН, церемонія відкриття транспортного переходу через Керченську протоку відбулася 15 травня. Першою мостом з Кубані в анексований Крим проїхала колона будівельної техніки на чолі з КамАЗом, яким керував президент Росії Володимир Путін.