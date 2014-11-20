Hyundai з Києва по суботах замість Запоріжжя курсуватиме до Харкова

Державне підприємство «Українська залізнична швидкісна компанія» (УЗШК), яке є оператором швидкісних поїздів, змінило періодичність курсування двох швидкісних поїздів категорії «Інтерсіті+», які з'єднують столицю України з Запоріжжям і Харковом.

У прес-службі Державної адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця») повідомили, що з метою раціонального використання рухомого складу, УЗШК оптимізувала графік руху поїзда «Інтерсіті+» №736/735 Київ - Запоріжжя, скасувавши суботні рейси, починаючи з 22 листопада.

У свою чергу, за рахунок цього швидкісний поїзд №724/723 Київ - Харків, який наразі курсує шість разів на тиждень, крім суботи, з 22 листопада курсуватиме щодня.

Згідно з графіком руху, потяг №736/735 відправляється з Києва о 15:00 і прибуває в Запоріжжя о 21:58. У зворотному напрямку поїзд відправлятиметься о 23:12 і прибуває до столиці о 06:10.

Швидкісний поїзд №724/723 відправляється з Києва о 13:36 і прибуває до Харкова о 18:11. У зворотному напрямку поїзд відправлятиметься о 13:16 і прибуде до Києва о 17:53.

Читайте також"Укрзалізниця" з 1 листопада обладнає всі швидкісні поїзди POS-терміналамиЯк повідомляв УНІАН, УЗШК з 28 листопада 2014 року продовжить маршрут курсування швидкісного поїзда №734/733 сполученням Київ - Дніпропетровськ до Красноармійська (Донецька область).

Довідка УНІАН. З травня 2012 року в Україні зі швидкістю до 160 км/год почали курсувати швидкісні міжрегіональні електропоїзди виробництва південнокорейської компанії Hyundai Rotem, зв'язавши Київ з Харковом і Львовом. Потім географія курсування поїздів Hyundai була розширена.

Цього року «Укрзалізниця» придбала у Крюківського вагонзаводу два швидкісні електропоїзди ЭКр1 (клас «Інтерсіті+»), які зв'язали Київ з Одесою і Львовом.

Оператором швидкісних поїздів є державне підприємство «Українська залізнична швидкісна компанія» (УЗШК), яке оперує 10 міжрегіональними електропоїздами виробництва Hyundai Rotem, двома чеськими двоповерховими міжрегіональними поїздами подвійного струму Skoda і двома електропоїздами ЭКр1 «Тарпан» і поїздів з локомотивною тягою «Україна-2» виробництва Крюківського вагонобудівного заводу.