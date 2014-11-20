«Укрзалізниця» за 10 місяців перевезла в спецвагонах 1,5 тис. інвалідів

Державна адміністрація залізничного транспорту («Укрзалізниця») в січні-жовтні 2014 року перевезла 1554 пасажири з обмеженими фізичними можливостями в спеціалізованих вагонах для інвалідів, повідомили УНІАН у прес-службі відомства.

«У січні-жовтні цього року спеціальними вагонами скористалися 1554 пасажири на інвалідному візку, при цьому найбільша кількість замовлень – 548 – було оформлено на Придніпровській залізниці», - сказано в повідомленні.

Згідно з повідомленням, на залізницях України є 19 спеціальних вагонів для перевезення інвалідів у візках, які обладнані спеціальними підйомниками й окремими пристосованими купе. Зокрема, п‘ять таких вагонів курсують на Південно-Західній залізниці, по три вагони – на Донецькій, Львівській, Одеській і Придніпровській залізницях, два – на Південній магістралі. Ці вагони включаються до складу поїздів різної категорії за попереднім замовленням.

Як повідомляв УНІАН, «Укрзалізниця» в січні-червні 2014 року перевезла 904 пасажири з обмеженими фізичними можливостями в спеціалізованих вагонах для інвалідів.

Довідка УНІАН. На залізницях України є 19 спеціальних вагонів для перевезення інвалідів у візках, у кожному з них є салоновий візок, що дає змогу пересуватися проходом вагону. При цьому для перевезення людей з обмеженими фізичними можливостями в кожному вагоні виділено 6-8 посадкових місць, про які інформують написи «Місця для інвалідів».

Усі 10 міжрегіональних швидкісних електропоїздів виробництва компанії Hyundai Rotem мають по два пристосованих для перевезення інвалідів місця, два чеських шестивагонних міжрегіональних двоповерхових електропоїзди подвійного струму Skoda - чотири місця, а також один дев'ятивагонний міжрегіональний поїзд локомотивної тяги виробництва Крюківського вагонобудівного заводу - два місця.

Залізничним транспортом відповідно до законодавства України здійснюється перевезення 25 пільгових категорій громадян у повному обсягу.