У 3,5 раза дорожче від Кримського мосту: в Росії запланували нове мегабудівництво (інфографіка)

Міст на Сахалін обговорюється в зв'язці з проектом глибоководного вугільного терміналу в Ільїнському. Але експерти сумніваються в осмисленості проекту без продовження в Японію.

Можливе наступне мегабудівництво РФ, міст на Сахалін, який у перерахунку на кілометр коштує в 3,5 рази дорожче від щойно відкритого окупантами Кримського.

Журналістам "Комерсанта" вдалося ознайомитися з деталями проекту Сахалінського залізничного переходу. Так, оптимальним визнаний маршрут від станції Селіхін на лінії Комсомольськ-на-Амурі—Ваніно до найбільш вузького місця Татарської протоки (протоку Невельського) і потім до станції Ниш на Сахаліні. Загальна протяжність, включаючи 6-кілометровий міст,— 585 км

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"Вартість без ПДВ — 540,3 млрд руб., з них міст — 252,8 млрд руб. Крім того, ВАТ "РЖД" потрібно вкласти 92,1 млрд руб. на залізниці Сахаліну. Проектні роботи займуть три роки (2018-2020 роки), будівельні — п'ять років (2019-2023 роки)", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що про міст на Сахалін говорили десятиліттями, але схожою на реальність ідея стала тільки минулого літа, коли про неї згадав у ході прямої лінії президент РФ Володимир Путін. У підсумку міст вже потрапив до інвестпрограми ВАТ "РЖД": на проектні роботи на 2018 рік виділено 1 млрд руб. Але при цьому вантажна база залишається неясною і в цілому досить скромною. У документах йдеться, що до 2030 року в відсутність розвитку портових потужностей Сахаліну вона досягне лише 8,5 млн тонн.

Як повідомляв УНІАН, церемонія відкриття транспортного переходу через Керченську протоку відбулася 15 травня.

Першою мостом з Кубані в анексований Крим проїхала колона будівельної техніки на чолі з КамАЗом, яким керував президент Росії Володимир Путін.