Півмільярда гривень на рік: у Кабміні оцінили прямі збитки України від Керченського мосту

При цьому непрямі збитки від будівництва мосту становлять мільярди гривень.

Міністерство інфраструктури оцінює прямі збитки України внаслідок вимушеного зменшення тоннажності суден, які заходять до українських портів Маріуполя і Бердянська, після будівництва Керченського мосту, що обмежує своєю висотою прохід кораблів, в 500 мільйонів гривень на рік.

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Про це повідомив журналістам після засідання уряду міністр інфраструктури Володимир Омелян.

"Ми орієнтовно оцінюється в півмільярда гривень на рік прямі збитки із-за того, що була зменшена тоннажність судів по заходу в наші два порти на Азовському морі, а саме в Маріуполь і Бердянськ, але непрямі збитки - це мільярдні збитки", - сказав міністр.

Омелян зазначив, що, крім обмеження тоннажності, Керченський міст загалом щодня ставить під загрозу закриття прохід суден через Керченську протоку.

"Цей міст - не просто міст, це інструмент економічного і політичного тиску на Україну, інструмент блокування в будь-яку секунду Керченської протоки для судів не лише з українським прапором, але і всіх країн", - сказав міністр.

Він зазначив, що відповідні звернення в міжнародні судові інстанції було надіслано Міністерством закордонних справ України, і українські підприємства також порахували збитки, які будуть виставлені РФ.

Як повідомляв УНІАН, про необхідність побудувати перехід через Керченську протоку президент РФ Володимир Путін заявив одразу після анексії Криму - у березні 2014 року. Його обіцяли побудувати до 2018 року, а здати в експлуатацію влітку 2019-го, міст був відкритий 15 травня 2018 року.

Відкриття мосту негативно позначається на роботі українських портів Маріуполь і Бердянськ, оскільки не всі кораблі можуть пройти під цією спорудою.