Державіаслужба надаватиме права на міжнародні авіаперевезення на базі 6 критеріїв оцінки

Державна авіаційна служба має намір удосконалити правила надання авіакомпаніям прав на експлуатацію повітряних ліній - міжнародних і внутрішніх - з урахуванням конкурентних переваг перевізників та прозорості структури власності, як це передбачають угоди про єдиний авіапростір і про асоціацію з Євросоюзом. Про це повідомив під час брифінгу голова Державіаслужби Денис Антонюк.

Коментуючи ухвалений у жовтні наказ Державіаслужби про порядок надання і анулювання прав на експлуатацію повітряних ліній, вже зареєстрований в Мін'юсті, Антонюк наголосив, що в цей документ закладений збалансований, європейський підхід.

«Ми створили математичну модель визначення кращого перевізника під час подачі авіакомпаніями заявок на одні і ті ж частоти або на один і той самий рейс. Це дуже правильна і прозора схема. Великий перевізник або маленький, безпечний чи небезпечний: склали всі цифри, порівняли їх і вирішили, який експлуатант краще, - підкреслив чиновник. - Це механізм вирішить усі спірні випадки. Раніше такої прозорості не було».

Зокрема, Державіаслужба заклала шість критеріїв оцінки авіакомпаній, які будуть враховуватися і сумуватися під час надання прав на експлуатацію повітряних ліній. Максимальна кількість балів, яку може отримати авіакомпанія, становить 60. В тому числі, по 10 балів максимум оцінюється фактичні використання раніше наданих прав на експлуатацію повітряних ліній з/в Україну і всередині країни; 10 балів - за кількість виконаних польотів у межах України; 10 балів - за кількість використовуваних повітряних суден; 10 балів - за кількість авіаційного персоналу; 10 балів - за обсяг сплачених до бюджету коштів.

«Що стосується вимоги виконувати рейси по Україні, то тут ми, як державний орган, хочемо створити умови для розвитку внутрішнього ринку. Це не викручування рук, це лише заклик розвивати внутрішні перевезення. Нові норми досить лояльні», - зазначив Антонюк, пояснюючи нову вимогу Державіаслужби до авіаперевізників, що передбачає виконання на кожні 15 або 30 рейсів за кордон одного рейсу по Україні.

Зокрема, новий порядок передбачає, що на кожні 15 міжнародних рейсів авіаперевізник повинен здійснювати мінімум один внутрішній за одним із популярних напрямків таких як Київ, Львів чи Одеса, або на кожні 30 міжнародних рейсів здійснювати мінімум один внутрішній рейс для менш популярних напрямків, таких як Харків, Чернівці, Ужгород та інші

Вимога щодо наявності внутрішніх рейсів буде стосуватися тільки ситуацій отримання авіаперевізниками нових маршрутів і набуде чинності лише через рік.

Антонюк також зазначив, що ще однією обов'язковою нормою стане публікація заявок авіакомпаній на сайті Державіаслужби.

«Ми хочемо зробити так, щоб всі заявки, які до нас надходять і дозволи, які нами видаються, фіксувалися на сайті Державіаслужби. Якщо якийсь авіаперевізник, наприклад, запитує новий маршрут, це побачать всі учасники ринку і зможуть зреагувати. Ми хочемо піти від непрозорих процедур», - сказав Антонюк.

Як повідомляв УНІАН, Державіаслужба у жовтні розробила і прийняла новий Порядок надання і анулювання прав на експлуатацію повітряних ліній, що передбачає прозорий механізм надання таких прав на основі рівності перевізників на доступ до ринку і визначення критеріїв переможця на основі структури власності, досвіду роботи і можливостей розвитку. У листопаді наказ Державіаслужби був зареєстрований Міністерством юстиції. Документ набуде чинності після публікації в офіційній пресі.