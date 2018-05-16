Карти Google не показують Кримський міст - відмовилися будувати маршрут через нього (фото)
Користувачі мережі помітили, що на Google Maps відсутній Кримський міст, який 15 травня відкрив президент Росії Володимир Путін.
"Яндекс Кримський міст вже намалювали, у Google ще запізнюються", - нарікають користувачі інтернету.
В Яндекс Кримський міст вже намалювали, в Google ще спізнюються pic.twitter.com/sBMkGUeIs3— Kirill (@korzhavin) May 16, 2018
Також наголошується, що Google Maps відмовляється прокладати шлях через нову переправу: "Google не хоче будувати маршрут з Ростова-на-Дону у Севастополь через новий Кримський міст".
Google не хоче будувати маршрут з Ростова-на-дону в Севастополь через новий Кримський міст https://t.co/Z9H9DBVoYl— Наталія (@Nata4468) May 15, 2018
Як повідомляв УНІАН, церемонія відкриття транспортного переходу через Керченську протоку відбулася 15 травня.
Першою мостом з Кубані в анексований Крим проїхала колона будівельної техніки на чолі з КамАЗом, яким керував президент Росії Володимир Путін.