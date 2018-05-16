Карти Google не показують Кримський міст - відмовилися будувати маршрут через нього (фото)

Відсьогодні окупанти запустили рух Кримським мостом, але карти Google не показують "дітище" росіян.

Користувачі мережі помітили, що на Google Maps відсутній Кримський міст, який 15 травня відкрив президент Росії Володимир Путін.

"Яндекс Кримський міст вже намалювали, у Google ще запізнюються", - нарікають користувачі інтернету.

В Яндекс Кримський міст вже намалювали, в Google ще спізнюються pic.twitter.com/sBMkGUeIs3 — Kirill (@korzhavin) May 16, 2018

Також наголошується, що Google Maps відмовляється прокладати шлях через нову переправу: "Google не хоче будувати маршрут з Ростова-на-Дону у Севастополь через новий Кримський міст".

Google не хоче будувати маршрут з Ростова-на-дону в Севастополь через новий Кримський міст https://t.co/Z9H9DBVoYl — Наталія (@Nata4468) May 15, 2018

Як повідомляв УНІАН, церемонія відкриття транспортного переходу через Керченську протоку відбулася 15 травня.

Першою мостом з Кубані в анексований Крим проїхала колона будівельної техніки на чолі з КамАЗом, яким керував президент Росії Володимир Путін.