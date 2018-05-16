Карти Google не показують Кримський міст - відмовилися будувати маршрут через нього (фото)

15:31, 16 травня 2018
Транспорт/Зв'язок
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На Google Maps відсутній Кримський міст / фото twitter.com/korzhavin

"Яндекс Кримський міст вже намалювали, у Google ще запізнюються", - нарікають користувачі інтернету.

Також наголошується, що Google Maps відмовляється прокладати шлях через нову переправу: "Google не хоче будувати маршрут з Ростова-на-Дону у Севастополь через новий Кримський міст".

Як повідомляв УНІАН, церемонія відкриття транспортного переходу через Керченську протоку відбулася 15 травня.

Першою мостом з Кубані в анексований Крим проїхала колона будівельної техніки на чолі з КамАЗом, яким керував президент Росії Володимир Путін.

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Теги: #Путін#Google#карти#кримський міст