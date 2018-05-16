Небо над Дніпром відкриється, коли держава дасть грошей на злітну смугу - експерти

Під час недавнього візиту до Дніпра міністр інфраструктури України Володимир Омелян озвучив досить невизначену позицію держави з цього питання, зазначає економічний експерт.

Резервування профільними комітетами парламенту 10 млрд грн у бюджеті 2019 року для розвитку інфраструктури регіональних аеропортів, у тому числі будівництва злітно-посадкової смуги в Дніпрі, на даний момент є лише протоколом про наміри. Чи буде держава брати участь у задекларованих проектах стане відомо лише з початком формування бюджетного розпису.

Таку думку висловив економічний експерт Віталій Шапран, коментуючи виданню Hubs перспективи заявленого президентом України проекту будівництва сучасного аеропорту в Дніпрі.

Під час недавнього візиту до Дніпра міністр інфраструктури України Володимир Омелян озвучив досить невизначену позицію держави з цього питання. Із заяв міністра зрозуміло головне: грошей на будівництво поки держава не виділила. І як збирається виділяти, неясно.

«Можу припустити, що на даний момент уряд не виконує бюджет 2018 року, і розуміє, що грошей на аеропорт Дніпра в 2019 році може не бути. Тому, Володимир Омелян і каже, що сьогодні все питання впирається в пошук фінансування. Гроші до кінця року можуть з'явитися, і питання будівництва знову стане пріоритетним», – вважає Шапран. Тобто, все буде залежати від політичної волі вищого керівництва країни.

З одного боку, міністр стверджує, що “держава повинна почати будівництво спільно з регіональним бізнесом (Кабмін будує ЗПС, бізнес – термінал і прилеглу інфраструктуру). З іншого, – за словами Омеляна: «У державному фінансуванні цього проекту немає необхідності. Витрати повинні взяти на себе комерційні структури регіону». Більше того, все ще відкрите питання, де взагалі буде аеропорт: то перебудують нинішній, то почнуть з нуля в чистому полі", - йдеться в матеріалі Hubs.

Водночас, журналісти нагадують, що бізнес готовий інвестувати частину коштів у будівництво терміналу та іншої інфраструктури. Зокрема, про це публічно заявив бізнесмен Олександр Ярославський, який побудував до «Євро-2012» Харківський аеропорт. Таким чином, останнє слово – за державою, - робить висновок Hubs.

Як відомо, не так давно президент України дав усне доручення уряду включити проект будівництва дніпровського аеропорту в Державну цільову програму розвитку аеропортів на період до 2023 року в якості пріоритетного напрямку.

На переконання експертів, такий масштабний проект можливо реалізувати виключно шляхом державно-приватного партнерства.

«Ніякому регіонального бізнесу, як і місцевій владі, не по кишені будівництво злітно-посадкової смуги», – говорить один із провідних економістів України, генеральний директор інвестиційно-банківської компанії European Capital Management Вадим Браїловський.

«Нехай уряд спочатку чітко вирішить, потрібен Дніпру аеропорт чи ні. Якщо потрібен – держава повинна фінансувати цей проект», - вважає експерт з питань авіаційного транспорту Сергій Хижняк.