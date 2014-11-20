На Південно-Західній залізниці через обмерзання проводів затримуються потяги

«Через інтенсивний тривалий дощ при мінусовій температурі виникло намерзання льоду більш як 10 мм, що ускладнило рух електропоїздів і поїздів, і спричинило збої в графіку руху поїздів більш ніж на дві години», - говориться в повідомленні прес-служби ПЗЗ.

Зокрема, обмерзання контактної мережі сталося на ділянках Тетерів - Коростень - Шепетівка, Коростень - Житомир - Бердичів і Фастів - Козятин - Шепетівка.

Крім того, на ділянці Яблунець - Новоград-Волинський - Радуліне о 12:00 з невідомих причин було раптово відключено енергопостачання від "Житомиробленерго". «Зараз в оперативному режимі проводиться підключення напруги від власних мереж залізниці», - повідомили в прес-службі.

У повідомленні відзначається, що для боротьби з обмерзанням контактної мережі Південно-Західна магістраль залучала спеціальну техніку: маневрові тепловози, спеціальні дрезини і всі свої оперативні служби - енергетики, шляхового господарства і службу зв'язку. Оперативні бригади з боротьби із обмерзанням контактного дроту працюють впродовж доби.

«На всіх вокзалах і станціях Південно-Західної залізниці пасажирів попереджають про можливі збої в графіку руху поїздів», - відзначили у прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, Південно-Західна залізниця підготувала до зими 1,4 тис. вантажних і пасажирських вагонів. Також ПЗЗ підготувала 60 одиниць снігоочищувальної і снігоприбиральної техніки.

Довідка УНІАН. Південно-Західна залізниця є однією з провідних транспортних артерій держави. У веденні ПЗЗ перебуває близько 20% основних виробничих фондів «Укрзалізниці».

ПЗЗ посідає друге місце за обсягом перевезень серед шести залізниць України. У загальному обсягу вантажних перевезень в Україні кожна шоста тонна припадає на частку ПЗЗ. Залізниця в основному розташована на території Київської, Вінницької, Житомирської, Чернігівської, Сумської та Хмельницької областей.