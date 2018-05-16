Мережа заправок WOG різко підняла ціни на бензин і дизпальне

У середньому ціна на бензин А-95 зросла до 29 грн за літр, а дизпального – до 26,87 грн за літр.

Мережа АЗС, яка працює під брендом WOG, підняла ціни на бензин і дизпальне на 50 коп. за літр. Про це повідомляє консалтингова компанія UPECO з посиланням на дані щоденного моніторингу ринку моторного палива.

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Також зазначається, що після підвищення вартість нафтопродуктів на заправках WOG становила: бензин А-92 - 30,95 грн за літр, А-95 - 31,95 грн за літр, А-95 «Преміум» - 32,95 грн за літр, дизпальне - 29,45 грн за літр, дизпальне «Преміум» - 30,45 грн за літр.

Крім того, на 10 коп. за літр зросла вартість бензинів в одеській мережі «Катрал» і становлять: А-76/80 - 25,27 грн за літр, А-92 - 27,39 грн за літр, А-95 - 28,47 грн за літр, А- 95 «Преміум» - 28,49 грн за літр.

За даними UPECO, станом на 16 травня середні роздрібні ціни на бензини і дизпальне зросли і становлять: А-92 - 28,10 грн за літр, А-95 - 29,05 грн за літр, А-95 «Преміум» - 30, 23 грн за літр, дизпаливо - 26,87 грн за літр, дизельне пальне «Преміум» - 28,62 грн за літр.

Як повідомляв УНІАН, на тлі рішення США про вихід з ядерного угоди щодо Ірану (8 травня) з 11 травня спостерігається постійне зростання цін на світовому ринку нафти. Це спричиняє збільшення цін на паливному ринку України, який на 80% залежить від імпорту.