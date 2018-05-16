Прийняття Радою нового закону про таксі загрожує ринку переходом у тінь і зростанням цін - експерти

Учасники ринку відзначають, що реформування галузі необхідно, але з урахуванням інтересів пасажирів, водіїв і держави.

Прийняття Верховною Радою закону про врегулювання роботи таксі під номером 3107 призведе до значного зростання корупції в перевезеннях, переходу в тінь значної частки ринку і зростання цін на таксі.

Про це повідомив глава Асоціації відповідальних перевізників Олександр Дяченко на прес-конференції.

«Протягом тривалого часу йде розробка законодавства на ринку таксі. На сьогоднішній день є як мінімум 2 законопроекти. У пояснювальній записці до одного з них написано, що його мета все налагодити і зробити добре. Але це не так. Мова йде про законопроект 3107. Його прийняття призведе до значного зростання корупції в перевезеннях, переходу до тіні значної частки ринку і дуже значного зростання цін на таксі», - зазначив Дяченко.

Крім цього, він зазначив, що реформування потрібно, але з урахуванням інтересів пасажирів, водіїв і держави.

«Держава має зробити вхід водіїв на ринок максимально простим і дешевим. Без додаткових корупційних перевірок та ліцензій. Наприклад, за американською моделлю. Коли людина раз у рік купує квиток на перевезення та на підставі нього здійснює перевезення. Цей квиток, на нашу думку, повинен коштувати близько 5 тис. грн», - сказав Дяченко.

Також, він зазначив, що зараз багато спекулюють про те, що 90% ринку таксі є нелегальним.

«На моє переконання, найбільш прогресивний сегмент ринку таксі — це перевізники нового формату – інформаційні сервіси, які дозволяють водієві, який отримав права і має легальне авто, встановити додаток для перевезення пасажирів. Цей водій, згідно з чинним законодавством, повинен сплатити стільки податків, що його діяльність стає безглуздою. Це єдина складова нелегальності. За нашими підрахунками, щоб водій зберіг поточний рівень зарплати і платив податок фізичної особи, вартість послуг таксі має зрости на 85%», - сказав він.

Також, за його словами, зараз штучно створюють спотворене уявлення про вітчизняному таксі.

«Новини зображують вітчизняних перевізників, як нелегальних і непрофесійних, а поїздки з ними називають небезпечними. Ці твердження не відповідають дійсності. Статистика, надана нам перевізниками, показує: кількість ДТП становить не більше 1 на 2000 водіїв на місяць. При цьому водії таксі роблять набагато більше поїздок, ніж середньостатистичні водії. Але навіть з урахуванням цього, в Києві відбувається за рік приблизно 40-42 тисяч ДТП. У Києві до мільйона водіїв. Це означає, що в середньому по Києву на 25 водіїв припадає одне ДТП у рік. В таксі - одне ДТП на 165 водіїв у рік. Це означає, що частота аварій на таксі в шість разів менше, ніж на звичайному автотранспорті», - наголосив Дяченко.

Присутній на прес-конференциидиректор з маркетингу компанії Uklon Даниїл Ваховський зазначив, що компанія першою в Європі запровадила страхування пасажирів.

«Наша компанія підійшла до питання страхування пасажирів дуже серйозно. Ми змогли випередити всі європейські країни в частині впровадження безкоштовної страховки всіх пасажирів і водіїв. Інші гравці ринку можуть це робити самі, без палиці з боку. Ми підрахували, що з жовтня по сьогоднішній день у нас було 19 страхових випадків і було виплачено 52,5 тис. грн. У цих випадках не було пригод з летальним результатом і серйозними наслідками для здоров'я», - сказав він.

При цьому він підкреслив, що підвищення податків і зарегульованість ринку таксі негативно позначиться на ціні для пасажирів.

Також, присутній на прес-конференції, засновник сервісу виклику таксі Veterano Cab Леонід Остальцев зазначив, що таксі дуже соціально важлива галузь, яка надає роботу тим, у кого з нею тимчасові труднощі. «Величезна значимість таксі для ветеранів, особливо тих, хто тільки повернувся з фронту: в поїздках звикаєш до людей, до спілкування з ними. Ми готові стати першим пунктом для бійців, у яких закінчився контракт, і повертаються додому», - сказав він.

Остальцев, також заявив, що держава не може відрегулювати роботу нелегальних таксі, при цьому намагається заважати легальним.

"Наприклад, Яндекс.Таксі продовжує працювати, і навіть розширюється. У той же час, законослухняні таксисти постійно перебувають під підозрою. Це неправильно і несправедливо. Робота російського сервісу Яндекс.Таксі, який перебуває під санкціями – лазівка для криміналу", – зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, на даний момент у Верховній Раді зареєстрований законопроект №3107 «Про внесення змін у деякі законодавчі акти по врегулюванню роботи таксі, легкових автомобілів на замовлення, інформаційно-диспетчерських служб», авторами якого є Андрій Вадатурський, Олег Медуниця та ще 14 депутатів.