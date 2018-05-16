Транспортний комітет підтримав законопроекти "Про залізничний транспорт" та "Про внутрішній водний транспорт"

За словами Дубневича, комітету вдалося продемонструвати результативну злагоджену роботу, консолідувати різні думки й позиції.

Транспортний комітет українського парламенту підтримав законопроекти "Про залізничний транспорт" та "Про внутрішній водний транспорт". Про це у Facebook написав голова Комітету Ярослав Дубневич.

«Щойно пройшло надзвичайно продуктивне засідання Комітету. Я навіть назвав його історичним. Сьогодні Комітет ВРУ з питань транспорту підтримав два ключових законопроекти, які є революційними в транспортній галузі. Маю на увазі законопроекти № № 7316 Про залізничний транспорт та 2475 –Д Про внутрішній водний транспорт… Тепер українська залізниця та галузь внутрішнього водного транспорту мають отримати свої базові закони, на основі яких зможуть розвиватись далі»,- написав парламентар.

За його словами, Комітету вдалося продемонструвати результативну злагоджену роботу, консолідувати різні думки й позиції. Були почуті й бізнес, й законотворці, й представники виконавчої влади, й експертне середовище, й суспільство. «Саме так, на мою думку, й повинна працювати законодавча влада, створюючи закони»,—відмітив Дубневич.

За його словами, законопроект Про внутрішній водний транспорт № 7316 передбачає реформування залізничного транспорту відповідно до вимог законодавства ЄС.

«Тепер врешті отримуємо нову модель ринку залізничних перевезень. На який вийдуть конкурентноздатні, ефективні, мобільні учасники – як приватні, так і державної форми власності. Кожен з них отримає право на доступ до залізничної інфраструктури на рівних правах. Й ще один надважливий момент: визначаються вимоги до систем управління безпекою руху. Рівень забезпечення безпеки руху на залізничному транспорті має піднятись до загальноєвропейського»,- роз'яснив голова Комітету.

Законопроект № 2475-Д Про внутрішній водний транспорт з явився в результаті опрацюванням фахівцями секретаріату Комітету двох попередніх законопроектів №№ 2475-а та 2475 –а-3, яких у лютому цього року було повернуто парламентом до Комітету на доопрацювання. За словами Дубневича, за два місяці було опрацьовано понад 200 сторінок зауважень та пропозицій.

«Можу з задоволенням відмітити: попри гостру дискусію консенсусу вдалося досягти. Тепер законопроекти № 7316 та 2475–Д готуються до слухання в залі. Комітет рекомендує прийняти їх за основу – з урахуванням поправок Комітету. Робота триває – законопроекти будуть ще вдосконалюватись між першим та другим читанням», - написав голова профільного Комітету.

За його інформацією, наступне засіданні Комітету з питань транспорту буде присвячене проблемним питанням в роботі ПАТ «УЗ» - в тому числі, розгляду незадовільної ситуації з вантажними перевезеннями. Їх планувалось розглянути сьогодні, але очильник ПАТ «УЗ» Євген Кравцов був відсутній.