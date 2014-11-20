Донецька залізниця виконує зобов'язання за договорами, незважаючи на ситуацію на Донбасі - УЗ

«Незважаючи на складну економічну і соціально-політичну ситуацію, Донецька залізниця 19 листопада 2014 року в повному обсягу здійснила черговий платіж у розмірі 6,9 млн. дол. США компанії Shortline PLC, договір між сторонами було укладено в 2013 році», - говориться в повідомленні прес-служби Державної адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця»). Виплата здійснена за договором надання посередницьких послуг при залученні коштів від розміщення облігацій.

У повідомленні відзначається, що у зв'язку з бойовими діями на сході країни Донецька магістраль не мала можливості зібрати зі всіх своїх структурних підрозділів дані за зобов'язаннями і податковим кредитом з ПДВ. «Як наслідок, ДЗ не подала у відведені терміни у Фіскальну службу податкові декларації щодо ПДВ, починаючи з серпня 2014 року", - відзначає «Укрзалізниця».

Також повідомляється, що в січні-жовтні 2014 року ДЗ сплатила до держбюджету податки на суму 775 млн. грн, зокрема ПДВ - 682 млн. грн, авансових внесків із податку на прибуток - 72 млн. грн, частини доходу - 19 млн. грн, інших податків - 2 млн. грн.

Зокрема, тільки в серпні-жовтні 2014 року Донецька залізниця перерахувала до держбюджету податків на суму 196 млн. грн, зокрема ПДВ - 177 млн. грн, авансових внесків із податку на прибуток - 18 млн. грн, інших податків - 1 млн. грн.

Як повідомляв УНІАН, 19 листопада «Укрзалізниця» своєчасно і в повному обсягу виплатила третій купонний дохід за єврооблігаціями на 500 млн. дол., дебютний випуск яких відбувся в травні минулого року. 18 листопада 2013 року відомство здійснило першу виплату купона, а 16 травня 2014 року – другу.

Донецька залізниця через спад обсягів перевезень внаслідок бойових дій на сході країни чекає за підсумками 2014 року одержати більш як 500 млн. грн збитку, при цьому в січні-жовтні 2014 року збиток становив 460 млн. грн.

«Укрзалізниця» прогнозує, що у разі подальшої дестабілізації ситуації на сході України залізнична галузь може втратити до 3 млрд грн за підсумками 2014 року.

Довідка УНІАН. Донецька залізниця є складовою частиною Державної адміністрації залізничного транспорту. Донецька магістраль пролягає по території Донецької, Луганської, частково Запорізької, Дніпропетровської та Харківської областей. Експлуатаційна протяжність магістралі становить 2,813 тис. км. (близько 13% загальної протяжності залізниць України).

На долю ДЗ припадає близько 38% від загальних обсягів вантажоперевезень залізниць України.