Імпорт авто в Україну зріс на третину, більше половини - машини з пробігом

Найбільшим постачальником легкових іномарок до України стала Німеччина, з якої в країну прибуло 8120 машин на 81,3 млн дол.

Імпорт автомобільного транспорту в Україну в січні-березні 2018 року порівняно з аналогічним періодом минулого року зріс на 31% - до 51,2 тис. одиниць, повідомила прес-служба асоціації "Укравтопром".

Читайте такожВ Україні скоротилося виробництво автотранспорту

Згідно з повідомленням, загальна вартість імпортованих за три місяці до країни автомобілів становила 665,7 млн дол.

При цьому в структурі імпорту найбільшу частку зайняли легкові автомобілі, поставки яких, порівняно з першим кварталом 2017 року зросли на 43% - до 41,522 тис. шт. В грошовому обчисленні імпорт легкових авто становив 459,3 млн дол.

Більше половини (57%) імпортованих з січня по березень поточного року легкових автомобілів - машини з пробігом. На їх купівлю українські автовласники витратили загалом понад 128 млн дол.

Найбільшим постачальником легкових іномарок в Україну стала Німеччина, з якої до країни прибуло 8120 машин на 81,3 млн дол. Основну масу в цій кількості зайняли вживані автомобілі - 7171 шт.

З США за три місяці імпортували 4843 легкових авто на 58,5 млн дол., абсолютна більшість з яких (4177 шт.) - авто з пробігом.

Третьою за обсягами поставок легкових автомобілів стала Японія з показниками 3891 авто на 67,6 млн дол. При цьому 2/3 японського імпорту - нові автомобілі.

На четвертому місці Франція з результатом 3838 легкових авто, за які було сплачено 17,3 млн дол. Понад 93% французького автоімпорту припало на секонд-хенд.

Замикає ТОП-5 країн-імпортерів Мексика, з якої до України ввезли 2533 легкових автомобілів, оцінених митницею в 19,7 млн дол. Велика частина машин з Мексики (63%) були авто з нульовим пробігом.

Довідка УНІАН. Асоціація автовиробників України «Укравтопром» створена в 1997 році. Засновниками «Укравтопрому» виступили понад 20 підприємств, серед яких провідні підприємства автомобілебудівної галузі України – ЗАЗ, ЛАЗ, «АвтоКрАЗ» та інші.