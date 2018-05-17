Митниці ускладнили ввезення до України авто на "євробляхах"

14:27, 17 травня 2018
Транспорт/Зв'язок
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З сьогоднішнього дня ввезення в Україну авто на "евробляхах" суттєво ускладнився / фото УНІАН

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Про це повідомляє на своїй сторінці у Facebook "Київ автомобільний" з посиланням на МЗС України.

Тепер під час перетину кордону громадянин України крім поданих у митну службу довіреностей від імені литовських компаній, чиї інтереси він представляє, повинен надати ще низку документів.

Зокрема, це дозвіл на офіційне працевлаштування в Литві і трудовий договір з компанією, якій належить автомобіль. У протилежному випадку авто просто не буде допущено на територію України.

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Теги: #євробляхи#євробляхи в Україні