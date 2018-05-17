Митниці ускладнили ввезення до України авто на "євробляхах"
14:27, 17 травня 2018Транспорт/Зв'язок
163
Тепер при ввезенні до України авто на "евробляхах" крім довіреності на автомобіль потрібно надавати ще й дозвіл на працевлаштування в Литві і трудовий договір.
З сьогоднішнього дня ввезення в Україну авто на "евробляхах" суттєво ускладнився / фото УНІАН
З 17 травня 2018 року вступили нові вимоги до ввезення до України автомобілів на "євробляхах".
Читайте такожУ Раді назвали умову легалізації авто на єврономерах
Про це повідомляє на своїй сторінці у Facebook "Київ автомобільний" з посиланням на МЗС України.
Тепер під час перетину кордону громадянин України крім поданих у митну службу довіреностей від імені литовських компаній, чиї інтереси він представляє, повинен надати ще низку документів.
Зокрема, це дозвіл на офіційне працевлаштування в Литві і трудовий договір з компанією, якій належить автомобіль. У протилежному випадку авто просто не буде допущено на територію України.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter