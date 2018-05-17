Влада бреше: підвищення вартості проїзду в Києві не може мати економічного обґрунтування - експерт

Без запуску електронного квитка, закон про який був ухвалений у 2017 році, аргументовано підняти ціну на проїзд неможливо.

Підвищення тарифів на проїзд у Києві з 14 липня не може мати економічного обґрунтування у зв'язку з відсутністю об'єктивних статистичних даних пасажиропотоку.

Про це УНІАН повідомив голова ради Всеукраїнського центру реформ транспортної інфраструктури Володимир Наумов.

«На сьогодні пасажиропотік у Києві в основній масі перебуває в тіні. Таким чином, стовідсотково правильного економічного обґрунтування підвищення тарифів не може бути апріорі. Зараз статистичні дані пасажиропотоку занижені в два рази», - сказав він.

Експерт зазначив, що без запуску електронного квитка, закон про який був ухвалений у 2017 році, аргументовано підняти ціну на проїзд неможливо.

«Для того, щоб аргументовано підняти ціну на проїзд у громадському транспорті, необхідно виконати закон про електронний квиток. Тобто зробити повністю електронний облік пасажиропотоку, у тому числі і пільгових верств населення», - сказав Наумов.

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Також, він зазначив, що з підвищенням ціни навряд чи поліпшиться якість послуг.

«Ми побачили зміни, коли ціни були підняті минулого року? Ні. Ось і зараз ми нічого не побачимо. Тому що сама модель надання пасажирських послуг неправильна. Має бути комунальне підприємство, яке буде надавати послуги електронного обілечування пасажирів. Такі сервіси повинні бути, наприклад, біля зупинок. А перевізник повинен перевезти пасажира з пункту А в пункт Б. Після цього місто виплатить перевізникові гроші за виконаний рейс, а не так, як зараз. Збирають готівку, потім пишуть в два рази менше кількість перевезених пасажирів. Зрозуміло, що готівка залишається в кишенях водіїв, власників маршруту», - заявив експерт.

Як повідомляв УНІАН, влада Києві планує з 14 липня підвищити вартість поїздки в громадському транспорті як в наземному, так і в метрополітені в 2 рази - до 8 грн. 17 січня Верховна Рада ухвалила закон, що дозволяє органам місцевого самоврядування впроваджувати автоматизовані системи оплати проїзду, в тому числі електронний квиток, у міському і приміському пасажирському транспорті.

Як очікується, електронна система оплати проїзду повинна підвищити прибутковість державного транспорту і, як результат, сприяти скороченню потреби в бюджетному фінансуванні.

За словами міністра інфраструктури Володимира Омеляна, надходження до місцевих бюджетів від пасажирських перевезень комунальним транспортом зростуть на 40-50% після введення єдиного електронного квитка.