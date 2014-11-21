Керченська поромна переправа зупинилася на кілька днів через вітер

Керченська поромна переправа призупинила роботу на кілька днів через сильний вітер. Про це повідомляє прес-служба АНО «Єдина транспортна дирекція».

Вранці 21 листопада сила вітру становить 20 м/с.

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У черзі на завантаження на вантажній лінії очікують: у порту Новоросійськ — 240 вантажних машин, у Слов'янську – 161 машина, в Керченському рибному порту — 297 автомобілів. На пасажирській лінії в порту «Кавказ» до 200 легкових машин, у порту «Крим» — 10 авто.

Автомобілістам рекомендують утриматися від поїздок до Криму й назад до покращення погодних умов.

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