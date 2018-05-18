Територіальні дороги передадуть на баланс обладміністрацій: названо терміни

Міністр інфраструктури зазначив, що є проблеми з використанням коштів на ремонт доріг владою на місцях.

Територіальні автомобільні дороги України, які з'єднують адміністративні центри областей із районними центрами, містами обласного значення, міста обласного значення між собою та адмінцентри районів між собою буде передано на баланс обласних адміністрацій протягом цього року.

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Про це повідомив міністр інфраструктури Володимир Омелян у Верховній Раді.

«У зв'язку з проханням багатьох облдержадміністрацій ми зараз готуємо зміни до нормативних документів, і територіальні дороги протягом цього року буде передано на баланс областей», - сказав міністр.

Також Омелян зазначив, що є проблеми з використанням коштів на ремонт доріг владою на місцях.

«Ми проведемо з головою «Укравтодору» брифінг, де публічно скажемо, як області використовують кошти. Оскільки похвалитися поки що немає чим. Є низка областей, що не використовують гроші, які ми з такими труднощами вибивали на дороги», - сказав він.

Омелян зазначив, що Полтавська область отримала рекордне фінансування на цей рік - понад 2,5 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, «Укравтодор» має намір відмовитися від проведення поточного середнього ремонту до 2020 року й перейти до капітальних ремонтів.

Раніше радник голови «Укравтодору» Олександр Кава заявляв, що в Україні 94% або 160 тис. км доріг державного та місцевого значення експлуатуються понад встановлені нормативи, а для приведення їх у належний стан необхідно ремонтувати щонайменше 10-12 тис. км щорічно.

Міністр інфраструктури Володимир Омелян раніше повідомляв, що цього року в Україні можуть відремонтувати близько 4-5 тис. км доріг. За даними Омеляна, фінансування дорожньої галузі в 2018 році становитиме близько 50 млрд грн.

За підсумками 2017 року «Укравтодор» відремонтував близько 2,1 тис. км доріг, що є рекордним показником за останні 5 років.