Цього року ямковим ремонтом збираються відремонтувати 50% доріг

"Укравтодор" має намір відмовитися від проведення поточного середнього ремонту до 2020 року і перейти до капітальних ремонтів.

Цього року ямковим ремонтом буде відремонтовано 50% автомобільних доріг України, і на ці цілі направлено додатково 1 млрд грн.

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Про це повідомив міністр інфраструктури Володимир Омелян, виступаючи у Верховній Раді.

«Було ухвалено рішення направити додатковий 1 млрд грн на ремонт і експлуатацію автодоріг. Безумовно, цього недостатньо. Ми зможемо відремонтувати близько 50%, але прогрес є», - сказав міністр.

Як повідомляв УНІАН, «Укравтодор» має намір відмовитися від проведення поточного середнього ремонту до 2020 року і перейти до капітальних ремонтів.

Омелян раніше повідомляв, що цього року в Україні можуть відремонтувати близько 4-5 тис. км доріг. За даними Омеляна, фінансування дорожньої галузі у 2018 році становитиме близько 50 млрд грн.

За підсумками 2017 року «Укравтодор» відремонтував близько 2,1 тис. км доріг, що є рекордним показником за останні 5 років.